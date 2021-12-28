Кто такая Ирина Смирнова, новый вице-мэр Нарвы

Ирина Смирнова отвечает за сферу городского хозяйства. Несмотря на свой плотный график, она находит немного времени для комментария по телефону. Но даже за довольно короткое время созвона несколько раз отвлекается от разговора, извиняется и обсуждает с кем-то рабочие вопросы.

На данный момент одна из ее главных задач — уборка снега в городе. Однако она отмечает, что наряду с этим вопросом идет работа над другими задачами: ”Всего понемногу”.

Новый состав Нарвской горуправы был утвержден 23 декабря. За это короткое время, как отмечает Смирнова, поставленных задач еще решить не удалось.

”Нет таких задач, которые решаются по щелчку, потому что это город. Очень много моментов, которые необходимо согласовывать, учитывать другое мнение, проводить анализ”, — поясняет она, добавляя, что какие-то небольшие вопросы по обращениям граждан все же удалось решить.

Сейчас Ирина Смирнова одновременно курирует работу между тремя департаментами: архитектуры и планирования, городского хозяйства и экономики и планирования. По ее словам, необходимо наладить коммуникацию между всеми департаментами в городе: ”Чтобы обращения или ходатайства рассматривались в более быстрый срок, чтобы люди не ждали, чтобы не застревали дела”.

Новый вице-мэр намерена улучшить информирование населения о работе горуправы. Она признает, что сейчас информирование, ”скорее, на неудовлетворительной ступени”.

Смирнова выступает за дигитализацию рабочих процессов в городской управе Нарвы. Это касается, например, делопроизводства — большой объем документооборота происходит в бумажном виде.