Кто такая Ирина Смирнова, новый вице-мэр Нарвы(2)
23 декабря Ирина Смирнова была утверждена новым вице-мэром Нарвы. Одной из главных задач, которую ставит перед собой 32-летняя чиновница— дигитализация рабочих процессов. Это упростит работу специалистов департаментов и создаст базу открытых данных.
Ирина Смирнова отвечает за сферу городского хозяйства. Несмотря на свой плотный график, она находит немного времени для комментария по телефону. Но даже за довольно короткое время созвона несколько раз отвлекается от разговора, извиняется и обсуждает с кем-то рабочие вопросы.
На данный момент одна из ее главных задач — уборка снега в городе. Однако она отмечает, что наряду с этим вопросом идет работа над другими задачами: ”Всего понемногу”.
Новый состав Нарвской горуправы был утвержден 23 декабря. За это короткое время, как отмечает Смирнова, поставленных задач еще решить не удалось.
”Нет таких задач, которые решаются по щелчку, потому что это город. Очень много моментов, которые необходимо согласовывать, учитывать другое мнение, проводить анализ”, — поясняет она, добавляя, что какие-то небольшие вопросы по обращениям граждан все же удалось решить.
Сейчас Ирина Смирнова одновременно курирует работу между тремя департаментами: архитектуры и планирования, городского хозяйства и экономики и планирования. По ее словам, необходимо наладить коммуникацию между всеми департаментами в городе: ”Чтобы обращения или ходатайства рассматривались в более быстрый срок, чтобы люди не ждали, чтобы не застревали дела”.
Новый вице-мэр намерена улучшить информирование населения о работе горуправы. Она признает, что сейчас информирование, ”скорее, на неудовлетворительной ступени”.
Смирнова выступает за дигитализацию рабочих процессов в городской управе Нарвы. Это касается, например, делопроизводства — большой объем документооборота происходит в бумажном виде.
”Опять же, по щелчку всех специалистов сразу обеспечить новыми программами невозможно, но к этому надо стремиться. У нас уже есть инструменты, которые можно использовать для дигитализации процесса. Чтобы архивировать некоторые данные, чтобы меньше распечатывать, плюс дигитализация — это и прозрачность. Также необходимо создать базу открытых данных. Благодаря всему этому горожане смогут видеть информацию онлайн, работать с ней, а не звонить каждому специалисту отдельно. Специалистам тогда не придется искать информацию на бумагах. Конечно, обращение за информацией всегда приветствуется, но в открытом виде ее должно быть больше”, — уверена Смирнова. Она говорит, что это будет удобно не только для горожан, но и для предпринимателей.
Смирнова отмечает, что дигитализация не касается только бухгалтерского учета, поэтому это не означает, что бухгалтеры могут лишиться работы. ”Это просто в помощь специалистам, чтобы более эффективно работать, чтобы создавать, опять же, эти открытые данные для онлайна. Это не значит, что какая-то программа заменит человека”, — заверяет вице-мэр Ирина Смирнова.
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