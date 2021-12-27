27.12.2021, 18:10
Боец MMA назвал россиянина Петра Яна "грязной крысой"(1)
”Не могу дождаться, чтобы отыметь тебя. Грязная крыса”, — написал Стерлинг.
Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.
Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.
Россиянин занимает седьмую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.