Бокс+
27.12.2021, 18:10

Боец MMA назвал россиянина Петра Яна "грязной крысой"

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Фото: Scanpix

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджэмейн Стерлинг обратился к россиянину Петру Яну через свой Twitter, оскорбив его.

”Не могу дождаться, чтобы отыметь тебя. Грязная крыса”, — написал Стерлинг.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Россиянин занимает седьмую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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