Американского боксера застрелили на глазах у семьи в канун Рождества

Как пишет сайт sportrbc.ru. Американского боксера Дэнни Келли застрелили в собственной машине на глазах у семьи в канун Рождества, сообщает Daily News.

Инцидент случился на шоссе в штате Мэриленд в США. Келли со своей подругой и тремя детьми в возрасте 4, 7 и 9 лет ехал на внедорожнике на рождественский ужин. В этот момент к ним на машине подъехал неизвестный, открыл стрельбу по Келли, после чего скрылся. Больше никто в машине 30-летнего боксера не пострадал.

Полиция расследует это убийство как, возможно, связанное с конфликтом на дороге. Подозреваемых нет, мотив пока не известен.

Келли провел на профессиональном ринге 14 боев, в десяти одержал победу, три проиграл и один закончил вничью. Последний поединок с его участием состоялся в октябре 2019 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.