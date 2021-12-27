Физкультура на улице — польза для здоровья или лишние неудобства?

Спорт — это здоровье, выносливость и закалка. Физическая активность очень важна в жизни детей, ведь это укрепляет иммунитет. Не удивительно, что многие родители с раннего детства задумываются, в какую спортивную секцию отдать своего ребенка.

В связи с коронавирусом, многие школы стараются по возможности делать уроки физкультуры на свежем воздухе.

Зачем нужна физкультура в школе?

Любовь к спорту воспитывается со школы на уроках физкультуры. Этот урок помогает улучшить и укрепить здоровье, так же развивает тягу к физическим упражнениям. Занятия проводятся в зале и на свежем воздухе. Спорт воспитывает у детей такие полезные навыки, как дисциплину, терпение, устойчивость, хорошую реакцию. Кроме того, сейчас у детей двигательная активность очень снижена, поскольку большее количество времени отнимают гаджеты.

А еще физкультура помогает переключиться с умственного труда на физический и чуть-чуть повеселиться с одноклассниками.

Плюсы физкультуры на улице

На улице есть возможность отдохнуть от замкнутых пространств. На природе у ребят улучшается психическое состояние, ведь ученики сидят за партами на уроках практически весь день. Более того, у многих детей после школы есть репетиторы и кружки, соответственно, они мало дышат свежим воздухом. А занятия на улице улучшают работу внутренних органов, насыщают кровь кислородом, что способствует улучшению мозговой активности.

Из зимних видов спорта в школе проводятся занятия на лыжах и коньках. Кстати, у школы имеется лыжный инвентарь для проведения уроков на улице в зимнее время, так что ученикам не обязательно иметь собственные лыжи, чтобы заниматься зимними видами спорта.

Минусы физкультуры на улице

К сожалению, качественному выполнению упражнений может помешать погода. Да и интенсивность нагрузки в зале и на природе отличаются — в холодное время года требуется больше времени, чтобы хорошо разогреть мышцы.

Но эти проблемы легко решаются, ведь учителя физкультуры планируют уроки и создают условия для проведения занятий на школьной площадке в зимнее время.