Кинокритик о новой "Матрице": даже сцену после титров сделали издевательской

К чему я это всё вспомнил? А мы вернёмся к этой теории чуть позднее. Итак, Матрица: Воскрешение. По сюжету машины и люди нарушили договор о перемирии, который был заключён после самопожертвования Нео. Сам главный герой был восстановлен и переподключен к Матрице, как и его возлюбленная Тринити. Они оба забыли друг друга и их прошлое. У Тринити (а точнее Тиффани) есть муж и двое детей, а Нео (а точнее Томас Андерсон) работает разработчиком видеоигр и ходит к психотерапевту, который прописывает ему синие таблетки. Да-да, те самые. Однако одна из повстанцев по прозвищу Багз и новая версия Морфеуса (не спрашивайте ибо спойлеры) находят Нео и помогают ему вспомнить, кто он на самом деле.

И эта теория очень стройно ложилась в сюжет, объясняя, к примеру, как Агент Смит смог выбраться в конце второй части в реальный мир, а у Нео в этом реальном мире открылись сверхспособности.

Наверняка многие из вас в курсе знаменитой теории, что Зион и реальный мир — это просто подуровень Матрицы, и на самом деле Нео всё ещё лежит в капсуле и чувствует себя избранным. Одно время её даже выдавали якобы за забракованную концовку третьего фильма.

Такие теории можно клепать бесконечно. Возьмите любой фильм, и вы можете создать такую теорию. Например, в Бриллиантовой руке Семён Семёнович, поскользнувшись на арбузных корках, ударился не рукой, а затылком, получил черепно-мозговую травму, и все остальные события привиделись ему в коме.

К сожалению, не все кинотеории могут похвастать своей стройностью. Среди них есть весьма ленивый жанр, которому даже придумали термин ”сон собаки”. Согласно такому типу теории любой фильм можно объяснить тем, что на самом деле это всё герою приснилось, либо он умер, и это всё предсмертные видения.

Люди любят кинотеории. Наверное, причина тому — пытливый человеческий ум. Создание кинотеорий превращает нас в детей, которые хотят разобрать новую игрушку, чтобы понять, как она работает. Наши попытки отыскать двойное, тройное, четверное и-так-далее-ное дно можно объяснить желанием понять, как работает полюбившийся нам фильм.

Авторским высказыванием выглядят и повторяющиеся кадры из предыдущих фильмов. Лана Вачовски словно отвечает на многочисленные попытки делать ребуты и римейки: вы пытаетесь повторить какие-то сцены, чтобы подсознательно вызвать у людей приятные ассоциации с прошлым? А я возьму и напрямую им покажу эти ассоциации, прямо целиком вырывая фрагменты прошлых фильмов.

И поначалу кино выглядит очень интересно. Лана Вачовски делает собственное высказывание о бесконечном доении франшиз, повторении одних и тех же сюжетов, приквелах и перезагрузках. Так герои в самом начале рассказывают о бесконечно повторяющейся программе-цикле, а начальник Нео говорит, что студия Уорнер Бразерс (да-да, даже упоминается эта студия) хочет выпустить новую игру серии ”Матрица”. Всё это очень классно ложится в мир самой Матрицы, её идее компьютерной симуляции, где могут быть циклы или дежа-вю.

Итак, теорию о том, что оригинальная Матрица в новом фильме будет выставлена как поп-культурное явление угадали мы с Котокрабом при разборе трейлера. Единственное — мы предположили, что Нео внушат, что он снял первый фильм, но в итоге оказалось, что ”Матрица” 1999 года была представлена как видеоигра. Незначительное изменение детали, на мой взгляд.

А сейчас мы поговорим более предметно о сюжете и том, каким могло бы получиться это кино. Здесь будет немного подробностей, но даже если вы совсем закоренелый спойлерофоб, можете дальше читать: в целом каких-то совсем уж важных деталей я не расскажу.

И если говорить вообще без подробностей сюжета, то ”Матрица: Воскрешение” умудряется в одиночку повторить развитие всей оригинальной трилогии. Первый фильм франшизы был нетривиальным боевиком с интересной идеей, которая ломает и переворачивает наше мировосприятие. Вторая часть занималась расширением лора вселенной Матрицы и начинала пускаться в философские рассуждения. Третий фильм превратился в довольно скучный посредственный боевичок. Сейчас же всё произошло за один фильм. Всё начинается с любопытной идеи, переворачивающей восприятие оригинального фильма, затем кино начинает рассказывать подробности вселенной и добавлять в неё новые фишки, ну а в конце скатывается к весьма тривиальному боевику.

Ну а сцена, где креативная группа спорит о смысле Матрицы — это просто самый гениальный момент фильма. Жаль, что её народ не оценил, и хохотал в зале один я. На ютубе, кстати, есть канал Matrix Explained, где какое-то немереное количество кинотеорий едва ли не по каждой сцене из фильмов, многие из них даже противоречат друг другу, но автора это, разумеется, не останавливает. И вот такой самостёб и стёб фанатов смотрелся в ”Воскрешении” очень круто.

Но, к сожалению, где-то к середине кино сворачивает куда-то не туда, добавляя, например, неуместные драки и камео. К примеру, новая версия агента Смита ведёт здесь себя как-то непоследовательно. Ну вот зачем ему было вступать с мистером Андерсоном в драку, если в итоге у них де-факто совпадали цели. Кстати, актёр, который сыграл нового Смита, мне очень понравился. Он не был прям сильно похож на Хьюго Уивинга, но когда начинал играть лицом, знакомые черты всё же хорошо прослеживались.

Расширение мира и технологий Матрицы вроде бы выглядят уместно для фанатов. Логично, что люди начали пытаться выращивать растения на разрушенной земле. Логично, что появились технологии создания физических оболочек программам, раз уж агент Смит смог это сделать. Логично, что какие-то машины между собой что-то не поделили, а какие-то и вовсе примкнули к людям. Это всё же хоть и искусственный, но интеллект. Логично, что сейчас пользоваться стационарными телефонами для выхода из матрицы нелогично, а значит стоит подумать о новом формате перехода.

Но увы, все эти новые подробности было просто неинтересно смотреть: всё это тянуло на фанатскую поделку, а в официальном фильме словно авторы распыляли наше внимание. А когда в третьем акте начался бездумный махач за Тринити, я уже настолько заскучал, что начал клевать носом.