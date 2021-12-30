Кинокритик о новой "Матрице": даже сцену после титров сделали издевательской(1)
Киноблогер RusDelfi Паисий Пчельник посетил премьеру новой "Матрицы" и поделился своими впечатлениями от фильма. Почему даже тот факт, что над фильмом работала одна из создательниц оригинальной франшизы, не помог фильму стать шедевром?
Люди любят кинотеории. Наверное, причина тому — пытливый человеческий ум. Создание кинотеорий превращает нас в детей, которые хотят разобрать новую игрушку, чтобы понять, как она работает. Наши попытки отыскать двойное, тройное, четверное и-так-далее-ное дно можно объяснить желанием понять, как работает полюбившийся нам фильм.
К сожалению, не все кинотеории могут похвастать своей стройностью. Среди них есть весьма ленивый жанр, которому даже придумали термин ”сон собаки”. Согласно такому типу теории любой фильм можно объяснить тем, что на самом деле это всё герою приснилось, либо он умер, и это всё предсмертные видения.
Такие теории можно клепать бесконечно. Возьмите любой фильм, и вы можете создать такую теорию. Например, в Бриллиантовой руке Семён Семёнович, поскользнувшись на арбузных корках, ударился не рукой, а затылком, получил черепно-мозговую травму, и все остальные события привиделись ему в коме.
Но есть одна франшиза, которой подобная теория очень к лицу. Речь идёт о Матрице.
Наверняка многие из вас в курсе знаменитой теории, что Зион и реальный мир — это просто подуровень Матрицы, и на самом деле Нео всё ещё лежит в капсуле и чувствует себя избранным. Одно время её даже выдавали якобы за забракованную концовку третьего фильма.
И эта теория очень стройно ложилась в сюжет, объясняя, к примеру, как Агент Смит смог выбраться в конце второй части в реальный мир, а у Нео в этом реальном мире открылись сверхспособности.
К чему я это всё вспомнил? А мы вернёмся к этой теории чуть позднее.
Итак, Матрица: Воскрешение. По сюжету машины и люди нарушили договор о перемирии, который был заключён после самопожертвования Нео. Сам главный герой был восстановлен и переподключен к Матрице, как и его возлюбленная Тринити. Они оба забыли друг друга и их прошлое. У Тринити (а точнее Тиффани) есть муж и двое детей, а Нео (а точнее Томас Андерсон) работает разработчиком видеоигр и ходит к психотерапевту, который прописывает ему синие таблетки. Да-да, те самые. Однако одна из повстанцев по прозвищу Багз и новая версия Морфеуса (не спрашивайте ибо спойлеры) находят Нео и помогают ему вспомнить, кто он на самом деле.
И если говорить вообще без подробностей сюжета, то ”Матрица: Воскрешение” умудряется в одиночку повторить развитие всей оригинальной трилогии. Первый фильм франшизы был нетривиальным боевиком с интересной идеей, которая ломает и переворачивает наше мировосприятие. Вторая часть занималась расширением лора вселенной Матрицы и начинала пускаться в философские рассуждения. Третий фильм превратился в довольно скучный посредственный боевичок. Сейчас же всё произошло за один фильм. Всё начинается с любопытной идеи, переворачивающей восприятие оригинального фильма, затем кино начинает рассказывать подробности вселенной и добавлять в неё новые фишки, ну а в конце скатывается к весьма тривиальному боевику.
А сейчас мы поговорим более предметно о сюжете и том, каким могло бы получиться это кино. Здесь будет немного подробностей, но даже если вы совсем закоренелый спойлерофоб, можете дальше читать: в целом каких-то совсем уж важных деталей я не расскажу.
Итак, теорию о том, что оригинальная Матрица в новом фильме будет выставлена как поп-культурное явление угадали мы с Котокрабом при разборе трейлера. Единственное — мы предположили, что Нео внушат, что он снял первый фильм, но в итоге оказалось, что ”Матрица” 1999 года была представлена как видеоигра. Незначительное изменение детали, на мой взгляд.
И поначалу кино выглядит очень интересно. Лана Вачовски делает собственное высказывание о бесконечном доении франшиз, повторении одних и тех же сюжетов, приквелах и перезагрузках. Так герои в самом начале рассказывают о бесконечно повторяющейся программе-цикле, а начальник Нео говорит, что студия Уорнер Бразерс (да-да, даже упоминается эта студия) хочет выпустить новую игру серии ”Матрица”.
Всё это очень классно ложится в мир самой Матрицы, её идее компьютерной симуляции, где могут быть циклы или дежа-вю.
Авторским высказыванием выглядят и повторяющиеся кадры из предыдущих фильмов. Лана Вачовски словно отвечает на многочисленные попытки делать ребуты и римейки: вы пытаетесь повторить какие-то сцены, чтобы подсознательно вызвать у людей приятные ассоциации с прошлым? А я возьму и напрямую им покажу эти ассоциации, прямо целиком вырывая фрагменты прошлых фильмов.
Ну а сцена, где креативная группа спорит о смысле Матрицы — это просто самый гениальный момент фильма. Жаль, что её народ не оценил, и хохотал в зале один я. На ютубе, кстати, есть канал Matrix Explained, где какое-то немереное количество кинотеорий едва ли не по каждой сцене из фильмов, многие из них даже противоречат друг другу, но автора это, разумеется, не останавливает. И вот такой самостёб и стёб фанатов смотрелся в ”Воскрешении” очень круто.
Но, к сожалению, где-то к середине кино сворачивает куда-то не туда, добавляя, например, неуместные драки и камео. К примеру, новая версия агента Смита ведёт здесь себя как-то непоследовательно. Ну вот зачем ему было вступать с мистером Андерсоном в драку, если в итоге у них де-факто совпадали цели. Кстати, актёр, который сыграл нового Смита, мне очень понравился. Он не был прям сильно похож на Хьюго Уивинга, но когда начинал играть лицом, знакомые черты всё же хорошо прослеживались.
Расширение мира и технологий Матрицы вроде бы выглядят уместно для фанатов. Логично, что люди начали пытаться выращивать растения на разрушенной земле. Логично, что появились технологии создания физических оболочек программам, раз уж агент Смит смог это сделать. Логично, что какие-то машины между собой что-то не поделили, а какие-то и вовсе примкнули к людям. Это всё же хоть и искусственный, но интеллект. Логично, что сейчас пользоваться стационарными телефонами для выхода из матрицы нелогично, а значит стоит подумать о новом формате перехода.
Но увы, все эти новые подробности было просто неинтересно смотреть: всё это тянуло на фанатскую поделку, а в официальном фильме словно авторы распыляли наше внимание. А когда в третьем акте начался бездумный махач за Тринити, я уже настолько заскучал, что начал клевать носом.
В итоге начавшись как любопытное философское высказывание, Матрица: Воскрешение стала под конец весьма обычным боевиком. Да, актёры старого каста всё ещё тащат, да, Багз неплохой персонаж, но увы, это фильм не спасает. Мы ждали нового слова в жанре, а в итоге получили просто пережёванное старое. И авторы всеми этими отсылками к оригинальным фильмам словно говорят нам: ”Мы не обосрались, это просто постирония”.
И вот тут мы возвращаемся к началу нашего ролика.
Помните, я говорил, что Матрице идёт теория о сне собаки?
Ну так вот, этому фильму пошло бы на пользу, если бы авторы пошли до конца и показали, что вся оригинальная трилогия была миксом из галлюцинаций гейм-дизайнера мистера Андерсона. Это бы и сделало фильм дерзким ответом на бесконечные перезапуски и прочие римейки. Такой мощный плевок в виде постироничного возвращения к франшизе с самостёбом и самоотсылками выглядел бы крутым шагом. ”Вы строили теории, придумывали объяснения сценам? А это всё был сон собаки!”
И новые экшн-сцены можно было бы без проблем вписать в сюжет — ведь для этого были предпосылки. Когда мистер Андерсон увидел, как офис его компании штурмуют военные, а затем очнулся у психотерапевта.
А ещё было бы круто, если бы авторы в самом конце сделали намёк, что всё не так однозначно. К примеру, не палили бы имя кошки психотерапевта до самого конца и лишь в финальных кадрах показали миску с надписью ”Дежа-вю”. И мы бы думали: всё же Нео обманули или нет? Это намёк на кошку из оригинального фильма, или Нео придумал сюжет в своей голове, узнав кличку кошки?
Понятно, что продюсеры не решились бы на такой ход: им нужен намёк на следующую часть, ведь деньги сами себя не состригут. А после трюка с ”сон собаки” народ в кинотеатры точно не повалит, раз всё в фильмах окажется нереальным. Но что-то я сомневаюсь, что на новую часть пойдут люди после таких оценок ”Воскрешения”.
В фильме Вачовски кое-где проскальзывают как будто бы остатки старого кода — стёба над франшизами. Даже сцену после титров сделали издевательской, высмеивающих не только фанатов, сидящих в кино до самого конца, но и в принципе жанр сцен после титров. Авторы вроде как должны закинуть удочку на следующий фильм, а вместо этого КОТЯТРИЦА!
Но такое впечатление, что Лана вложила в образ Нео саму себя. Главный герой устал и не хочет возвращаться к своему самому успешному проекту. Но студия настаивает, а значит надо. Нео работает над новым миром через не могу и не хочу. Наверное, хорошо, что к работе над новым фильмом про мир Матрицы привлекли одну из создательниц оригинальной франшизы. По крайней мере, только она знала, как правильно испортить серию. Другие бы испортили её хуже.
Ну и за первую часть фильма спасибо.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.