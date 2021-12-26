Главные фейки Путина во время пресс-конференции: Ленин и Украина, низкий уровень вакцинации в Германии и НАТО

О том как Ленин создал Украину

”Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз: Договор 1922 года, союзный, и 1924 год — Конституция. Правда, после его смерти, но по его принципам создана”.

Делириум о том, как Ленин после своей смерти создал Украину, можно было оставить вообще без комментариев, но Путин продолжил развивать свою мысль уже в отношении Донбасса:

”Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах, не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: надо перерешить.

Перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так и произошло. Засунули туда исторические территории с народом, у которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить. Ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году, и так возник кризис, который сегодня развивается”.

В июне 1917 года Центральная рада в Киеве провозгласила автономию Украины в составе России. В границы тогдашней Украины входил и Донбасс. Временное правительство России было против включения Донбасса в состав украинской автономии, у местных органов самоуправления единой позиции не было. После большевистского переворота, в феврале 1918 года, была провозглашения Донецко-Криворожсккая республика — ”автономная область Украинской республики как часть Всероссийской федерации советских республик”. Через месяц объявили о вхождении Донецко-Криворожской республики в состав УНР (Украинской Народной Республики). На выделении Донбасса из Украины и вхождении в состав России настаивал глава республики Артем (Федор Сергеев), но центр эту инициативу не одобрил.