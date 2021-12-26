На 91-м году жизни скончался архиепископ Десмонд Туту — священник, победивший апартеид

Десмонду Туту было 90 лет. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что смерть архиепископа стала "еще одной главой скорби в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев".

Всего несколько недель назад скончался Фредерик Виллем де Клерк, который был последним белым лидером ЮАР.

В годы апартеида Десмонд Туту был голосом бесправных чернокожих африканцев и последовательным критиком режима, поддержавшим бойкот правительства со стороны мирового сообщества.

Когда президентом страны стал Нельсон Мандела, Туту возглавил комиссию правды и примирения, которая добилась больших успехов в реабилитации жертв апартеида и примирении конфликтующих сторон.

Установление демократического режима в Южной Африке - во многом его заслуга, а придуманное им выражение "Радужная страна" стало вторым названием ЮАР после апартеида.

В своей Нобелевской речи, произнесенной 11 декабря 1984 года, он сказал: "До тех пор, пока мы не начнем усердно работать над тем, чтобы дети Господа, наши братья и сестры, члены нашей общей человеческой семьи, имели основные человеческие права, право на полноценную жизнь, право на передвижение, на труд, свободу быть человеком... мы неизбежно будем продолжать идти дорогой саморазрушения, и мы недалеки от самоуничтожения".

Десмонд Туту активно боролся за права человека не только в своей стране. Он был известен как критик режима Роберта Мугабе в Зимбабве и автократических режимов в других странах Африки, а также пытался примирить воюющих жителей Руанды и стороны арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

Борьба должна быть праведной

Десмонд Мпило Туту родился в 1931 году в Клерксдорпе, Трансвааль. Его родители говорили на языке коса семьи банту. Когда ему было 12 лет, его семья переехала в Йоханнесбург. Его отец работал учителем, а мать - поваром и уборщицей в учебном заведении для слепых.