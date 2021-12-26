В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные Секретариата общественной безопасности штата Сеара.

Власти указывают, что двое убитых ранее привлекались к ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и участием в криминальном сообществе. Также сообщается об аресте трех человек.