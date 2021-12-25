"Вольница в сети закончилась". Суд в России назначил миллиардные штрафы Google и Meta

Роскомнадзор сообщил, что всего в 2021 году в отношении Meta было составлено 23 протокола, а суд назначил компании штрафы на 83 млн рублей. На Google составлен 21 протокол, а штрафов было назначено на 51,5 млн рублей. В ведомстве отметили, что в случае неудаления других материалов возможны новые оборотные штрафы.

Оборотный штраф может достигать 10% годовой выручки компаний в России. Точный размер в итоге определил суд. "Вольница с распространением деструктивного контента в сети закончилась", — отреагировала на решение суда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Протоколы в отношении Google и Facebook за повторное неудаление запрещенных публикаций в начале октября в суд направил Роскомнадзор. Против компаний впервые применили ч.5 ст.13.41 Кодекса об административных нарушений РФ о повторном нарушении.

Роскомнадзор в эту пятницу сообщил, что материалы, которые приведены в протоколах, — это "малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство". Согласно заявлению, у Facebook и Instagram неудаленными остаются более 2 тысяч материалов. а у Google — более 2,6 тысяч.

Сначала суды штрафуют соцсети на относительно небольшие для них суммы, но если нарушения, по мнению Роскомнадзора и судов, продолжаются, а сети не удаляют "запрещенный контент", то суд назначает уже оборотный штраф — это определенный процент от выручки компаний, такой штраф в разы выше.

Российские суды начали штрафовать западные соцсети за неудаление запрещенной в России информации только в этом году. Административный кодекс был дополнен статьей 13.41 в конце прошлого года. Протоколы в суд направляет Роскомнадзор, если соцсети игнорируют требования регулятора и не блокируют публикации, на который указывают власти.

"Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc", — говорится в сообщении в телеграмм-канале Роскомнадзора. Для Google это примерно 98 млн долларов, а для Facebook, или Meta, — 16,2 млн.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", — сказали в пресс-службе Google, комментируя новый штраф.

У Google юридическое лицо в России есть, но оно не является официальным представительством. Оборот ООО "Гугл" в 2020 году составил более 1 млрд долларов, следует из базы данных СПАРК. Мизулина оценивала российскую выручку Google в 2020 году в 220 млрд рублей.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил "Коммерсанту", что российская выручка зарубежных компаний определяется Федеральной антимонопольной службой и судом. "Не у всех соцсетей есть выручка ощутимая. У Twitter , например, она невелика", — отмечал он.

Она предлагала выплаченные иностранными компаниями штрафы направлять на "социалку". "Нужно как-то восполнять моральный и психологический урон, созданный руками этих компаний", — писала она в своем телеграм-канале.

Meta (Facebook) не раскрывает своей выручки в России, у компании нет представительства и офисов в России. Мизулина говорила " Ведомостям ", что за прошлый год выручка Facebook в России составила, по ее данным, примерно 39 млрд рублей.

Оборотный штраф для Facebook Роскомнадзор требовал назначить за повторное неудаление девяти ссылок. Что это за материалы, неизвестно.

Всего на момент составления протокола в отношении Facebook неудаленными оставались 1043 материала в " Фейсбуке ", 973 — в "Инстаграме", 2,4 тысячи — в YouTube , рассказывали в Роскомнадзоре.

За год западные соцсети оштрафовали более чем на 150 млн рублей.

Однако, как выяснила Би-би-си, в этом году большая часть претензий у Роскомнадзора касалась постов об акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального, вернувшегося с лечения из Германии и отправленного отбывать срок в колонию.

В Роскомнадзоре называют наиболее вредными и опасными посты с детской порнографией, призывами к самоубийствам, пропагандой наркотиков, а также экстремистские материалы или посты, оскорбляющие власть.

В случае отказа компаний выплачивать оборотные штрафы приставам будет сложно их взыскать (арестовать счета, имущество или привлечь сотрудников к ответственности), так как официальных представительств у компаний в России нет.

Московский суд при этом в другом споре с участием ООО "Гугл" обращал внимание на то, что компания на сайте корпорации названа офисом Google в России. А это значит, что она является представительством Google LLC, решил суд.

Старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев не согласен с такой логикой. Представительством не может быть самостоятельное юрлицо, объясняет Селезнев. То, что Google LLC является учредителем российского юрлица ООО "Гугл", не делает это ООО филиалом или представительством Google LLC.

По мнению эксперта, ситуация, при которой у российских властей не оказалось рычагов давления на зарубежные IT-компании, стала триггером к принятию закона об их "приземлении". В 2022 году иностранные компании обяжут создать полноценные представительства в России. За невыполнение этого требования власти грозят компаниям запретом на получение денег от рекламы в России и блокировками сервисов.

Экономическое воздействие называл приоритетным способом давления на зарубежные компании и министр цифрового развития Максут Шадаев, а блокировку ресурсов — крайней мерой.

Могут ли "Фейсбук" и Google заблокировать в России?





Эксперты не прогнозируют моментальную блокировку "Фейсбука" в случае отказа компании платить штраф. Однако оснований для блокировки у властей с точки зрения российского закона более чем достаточно, говорил Би-би-си ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

"Правовые инструменты уже созданы. Блокировки работают более эффективно. Дело за политической волей. Мы не знаем, как поведут себя органы власти. Естественно, эти решения принимает не Роскомнадзор, а администрация президента. Все идет поэтапно. За один день заблокировать всех российские власти не могут", — считает Дарбинян.