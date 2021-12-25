ФОТО | Поздравляем! Легкоатлеты Ксения Балта и Андрей Назаров ждут ребенка(1)
Легкоатлетка Ксения Балта сообщила в социальных сетях, что у них с мужем Андреем Назаровым скоро родится ребенок. По фото можно предположить, что это будет девочка.
Для 35-летний участницы Олимпийских игр, рекордсменки Эстонии сразу в нескольких легкоатлетических дисциплинах Ксении Балты это первый ребенок. У 56-летнего Назарова есть взрослый сын от первого брака — Дейвидас, который сделал весьма успешную карьеру баскетболиста.
Об отношениях Ксении и Андрея долгое время ходило много слухов, но летом 2008 года они стали явью. В то время Ксению тренировала тогдашняя жена Андрея — Ремигия Назаровиене, но внезапно между Ксенией и Андреем вспыхнула страсть.
Они во всем на одной волне. Общие радости, общие заботы. И конечно, шутки. "У нас одинаковое чувство юмора", — рассказала о своих отношениях с Андреем Ксения Балта в интервью журналу "Naised".
В сентябре 2018 года им удалось официально оформить свой брак. Бракосочетание состоялось с грандиозной церемонией в храме Преображения Господня, а в Доме Черноголовых устроили застолье. На мероприятии присутствовали Эрих Тейгамяги, президент Эстонской легкоатлетического союза, Янек Ыйглане, эстонский легкоатлет, и Аллар Леванди, советский и эстонский двоеборец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года и чемпионата мира 1987 года.
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