Эстонский фигурист Александр Селевко рассказал о своих фанатах в Японии

Александр показал лучший результат в истории эстонского мужского одиночного катания на чемпионатах мира и завоевал пропуск на Олимпиаду-2022 в Пекине. Однако сейчас ему приходится бороться не только с соперниками, но и с травмой, из-за которой приходилось облегчать программу.

Ирина Кононова рассказала как ее подопечный первым из эстонских фигуристов выполнил на чемпионате мира прыжок в четыре оборота, "Два четвертных мы точно не подготовим к Олимпиаде, но один четверной лутц к Олимпиаде мы планируем поставить", — сказала тренер Александра.

Поговорили в студии и об услугах психолога, без которого в профессиональном спорте не обойтись.

Александр рассказал и о своих фанатах, которых больше всего в Японии: "Они присылают подарки, постоянно пишут и поддерживают как только могут", но откуда они там появились он не знает.

Уделили внимание и эстонским каткам, которых на данный момент не хватает. "Построили каток Тондираба, но спустя несколько лет спрос на лед вырос, не помешало бы построить еще один каток с двумя площадками", — сказала Ирина Кононова.

В январе Таллинн принимает у себя чемпионат Европы по фигурному катанию, в феврале стартуют Олимпийские игры в Пекине.

Более подробно прослушать интервью фигуриста Александра Селевко и его тренера Ирины Кононовой можно тут.

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