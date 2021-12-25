Власти Мали потребовали доказать присутствие в стране ”ЧВК Вагнера”

”ЧВК Вагнера” не упоминается в документе прямо, речь идет о ”предполагаемом развертывании подразделений частной военной компании”.

Как пишет Дождь, в правительстве Мали подчеркнули, что ”российские инструкторы”, как и учебная миссия Евросоюза, находятся в стране ”в рамках укрепления оперативного потенциала национальных сил обороны и безопасности”.

Власти республики призвали судить о них ”по действиям, а не по слухам”, и заявили, что участвуют лишь в ”межгосударственном партнерстве с Российской Федерацией, своим историческим партнером”.

24 декабря 15 европейских стран и Канада выпустили совместное заявление, в котором осудили размещение в Мали иностранных наемников, включая ”ЧВК Вагнера”. По их мнению, это приведет к ухудшению ситуации с правами человека и безопасностью в республике.

Западные страны также заявили об участии российских властей в финансировании ”ЧВК Вагнера” в Мали и призвали Россию ”вести себя ответственно и конструктивно в этом регионе”.

В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о сотрудничестве российской частной военной компании с властями Мали в борьбе с терроризмом. Министр объяснил это сокращением внешней поддержки ”со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм”.

Премьер-министр Мали говорил, что российская ЧВК призвана ”заполнить пустоту” после вывода французских войск из республики.

В середине декабря Евросоюз ввел санкции против ”ЧВК Вагнера” из-за пыток и казней в Украине, Сирии и странах Африки. В список также включили несколько россиян ― предполагаемых основателей и наемников ЧВК.