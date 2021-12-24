Врач назвал два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса у привитых

В статье отмечается, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Однако омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.

Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых была рвота.

В материале также перечислены четыре основных симптома "омикрона" — кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.

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