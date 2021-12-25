Нет достоверных доказательств, что вакцины с мРНК COVID-19 увеличивают риск сердечного приступа
Недавняя новость про гибель молодого человека после вакцинации вызвала много разговоров в социальных сетях. Однако вакцины от COVID-19, как утверждают исследования, не повышают риск сердечного приступа. Но комментаторы в социальных сетях беспокоятся, поэтому команда проекта “Докопаемся до правды” спешит на помощь.
Есть данные зарегистрированных в США сообщений о редких случаях воспаления сердца, в первую очередь у молодых мужчин, после получения вакцины против COVID-19 мРНК Pfizer / BioNTech и Moderna. Но исследования показали, что риск очень низок и большинство людей быстро восстанавливаются. Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что преимущества вакцины перевешивают потенциальные риски сердечного воспаления.
С другой стороны, известно, что COVID-19 может стать причиной заболеваний сердца. Некоторые исследования также показывают, что это заболевание повышает риск сердечного приступа и других связанных с ним сердечно-сосудистых событий.
Например, в исследовании, опубликованном в Lancet, в котором участвовало около 90000 пациентов с COVID-19 в Швеции. Их данные сравнивались с данными аналогичной группой, у участников которой не было этого заболевания. Было обнаружено, что наличие COVID-19 связано с более чем трехкратным повышением риска первого инфаркта в первые две недели после болезни. Исследование также определило COVID-19 как возможный фактор риска ишемического инсульта.
В другом (на данный момент крупнейшем) исследовании сравниваются риски появления миокардита, перикардита и аритмии после вакцинации и после перенесенного COVID-19. Выводы совпадают, связи между вакцинацией и появлением перикардита и аритмии не обнаружено, незначительный риск (1-10 случаев на 1 000 000 человек) появления миокардита есть у людей до 40 лет.
Вывод: Нет достоверных доказательств, что вакцины с мРНК COVID-19 значительно увеличивают риск сердечного приступа