Таллинн вошел в тройку стран с самой дорогой парковкой для жителей

В Таллинне час парковки стоит 0,46% от средней зарплаты.

Второе место занимает Москва, где максимальный тариф за час парковки с 24 декабря составляет 450 рублей. Средняя зарплата в городе за девять месяцев 2021 года — 92 тысячи рублей за вычетом налогов. Таким образом, пишут ”Ведомости”, за час парковки в Москве придется отдать 0,49% зарплаты.

Выше Москвы в этом списке только столица Латвии. В Риге за час парковки в самой дорогой зоне придется отдать 0,54% средней зарплаты.

”Ведомости” отмечают, что если в Москве максимальный тариф на парковку применяется по всему центру за небольшими исключениями, то в Риге по максимуму — 5 евро за час — приходится платить только за парковку в небольшой зоне Старого города.

По сравнению с лидерами списка парковка в Абу-Даби, Пекине и Берне в 10–20 раз доступнее.

В абсолютном выражении самая дорогая парковка в мире в Лондоне (час стоит 10,6 доллара), Амстердаме (8,5 доллара) и Осло (8,3 доллара). Однако при сопоставлении стоимости парковки со средней зарплатой все три города не входят в первую десятку.

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