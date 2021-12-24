Студенту, помочившемуся на стенд с биографией ветерана, дали четыре года

Суд назначил Юферову четыре года колонии в исправительной колонии общего режима, а также на пять лет запретил ему заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Прокурор в ходе прений, прошедших 21 декабря, просил назначить Юферову пять лет лишения свободы.

Юферов признан виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные с использованием интернета).

Такое обвинение молодому человеку предъявили за то, что ночью 25 ноября он, находясь на Измайловском бульваре, помочился на стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны. Студент попросил своего друга сфотографировать это на телефон, а затем выложил у себя в "Инстаграме".

Юферов вскоре удалил фото из соцсети и записал видео, на котором заявил, что ему "плохо от самого себя". Через несколько дней его задержали и отправили в СИЗО на два месяца.

Студент признал вину и раскаялся, свой поступок он объяснил тем, что в этот вечер был пьян. При этом он подчеркивал, что никогда не разделял нацистские и экстремистские убеждения.

Как сообщала "Медиазона" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента), расследование дела Юферова заняло всего пять дней. По данным издания, показания на студента дал его друг, который сфотографировал его возле стенда с портретом ветерана.

Потерпевшим по делу проходил 69-летний сын ветерана, на чей портрет помочился Юферов. По словам адвоката студента, он заявил, что обижен, но заявлять моральный вред не стал.

Статью о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ) ужесточили в апреле 2021 года вскоре после суда над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. В частности, в ней была предусмотрена ответственность за "унижение чести и достоинства ветерана" в СМИ или интернете.