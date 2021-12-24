Молодой футболист умер прямо на разминке перед матчем. Но власти не отменили из-за этого игры

Спортсмен потерял сознание на предматчевой разминке за несколько минут до начала игры. Футболиста доставили в больницу с сердечным приступом, однако врачи не смогли спасти 29-летнего игрока.

Встреча была отменена, но другие матчи игрового дня состоялись и начинались с минуты молчания. Фанаты оказались недовольны таким решением и потребовали отставки футбольных властей за бесчеловечность.

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