24.12.2021, 14:10
Молодой футболист умер прямо на разминке перед матчем. Но власти не отменили из-за этого игры
Фото: Scanpix
В Омане футболист клуба ”Маскат” Мухалад аль-Рукади умер перед началом матча чемпионата страны против ”Аль-Сувэйка”. Об этом сообщает Times of Oman.
Спортсмен потерял сознание на предматчевой разминке за несколько минут до начала игры. Футболиста доставили в больницу с сердечным приступом, однако врачи не смогли спасти 29-летнего игрока.
Встреча была отменена, но другие матчи игрового дня состоялись и начинались с минуты молчания. Фанаты оказались недовольны таким решением и потребовали отставки футбольных властей за бесчеловечность.
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