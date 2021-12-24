Участница Pussy Riot Мария Алехина: не жалею об акции в храме Христа Спасителя

А дальше было очень смешно. Я вышла с двумя друзьями из подъезда, мы сели в такси, и буквально в тот же момент все, кто были у моего дома — какие-то старушки, какие-то бомжи — оказались из наружного наблюдения. Человек десять без формы, просто как магнитом притянуло к этому такси, две тачки блокировали машину спереди и сзади. Нас выудили из такси и проводили в автозак, который, оказывается, стоял у дома.

Из этих семи с половиной месяцев, что я провела под домашним арестом, месяц я находилась в спецприемнике N2.То есть у меня был такой двойной арест. У товарища майора почему-то случился приступ паранойи, и по совершенно необъяснимым причинам практически всех участников PussyRiot стали хватать на улице. И вот, когда задержали мою девушку, когда задержали вообще всех моих друзей, я решила, что просто выйду и поеду в суд, где им должны были выписать очередные 15 суток.

- С конца января по середину сентября я просидела на самом строгом домашнем аресте, то есть мне были запрещены даже прогулки. Я даже мусор не могла вынести. Но, поскольку это уже второе уголовное дело моей жизни, в этот раз я решила не слишком сильно соблюдать их тупые правила. У меня пять или шесть нарушений.

Мария Алехина: У нас теперь очень много разных, так называемых мягких мер. Вот одна из них: ограничение свободы. Оно предусматривает, что я не имею права участвовать в любых публичных мероприятиях, включая, например, церковные службы. Я должна находиться в ночное время, то есть с десяти часов вечера до шести утра, в квартире, которая по приговору является моим жилищем, и не могу покидать пределы города.

Константин Эггерт: Я хотел бы начать с приговора, который вам вынесли по так называемому санитарному делу, связанному с демонстрацией в поддержку Алексея Навального.

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина этой осенью услышала второй в своей жизни приговор. Суд приговорил ее к одному году ограничения свободы за нарушение антиковидных норм на акции в поддержку Алексея Навального. Программе "вТРЕНde"Мария Алехина рассказала о том, что такое на самом деле рабский труд на зоне и почему в женских колониях России не бывает бунтов.

- Скажите, что-то новое психологически вы для себя вынесли из нынешних проблем с властью в сравнении с тем, что было раньше?

- Я написала книжку про дело Pussy Riot. Она хронологически начинается с первой акции, в которой я поучаствовала в жизни: на Красной площади с песней "Путин зассал" вянваре 2012 года.

Спустя девять лет я прохожу опять через уголовное дело, и все, что мне выпадает, по таким человеческим меркам кажется более мягким. Домашний арест мягче, чем СИЗО, год ограничения свободы кажется мягче, чем два года лишения свободы.

- А на самом деле?

- Ты живешь в стране которая катится прямо в ад. И твое дело становится одним из тысяч, а может быть нескольких тысяч уголовных дел против политиков, художников, активистов, просто людей, которые написали какой-нибудь пост в соцсетях и отправились в колонию на два-три года.

- Вас, наверное, не очень удивили разоблачения по поводу пыток в российской тюремной системе.Когда вы были в колонии, сами с чем-то подобным сталкивались?

- Пытали ли физически людей, вырывали ли ногти при мне? Нет. Но сама по себе система устроена таким образом, что является пыткой. По закону Российской Федерации каждый осужденный обязан трудиться. И это рабский труд: шестидневная рабочая неделя по 12-14 часов в день. Осужденные шьют полицейскую форму за 100-150 рублей в месяц. При отсутствии нормальной еды, нормальной медицины, специализированной терапии для ВИЧ-инфицированных, которых, извините, там больше половины — это само по себе пытки. В женских колониях непосредственно избиений и убийств меньше, чем в мужских, но там людей также, в принципе, бьют. Я была просто в условиях, когда администрация делала все возможное, чтобы я видела колонию, типа действующую по закону.

- Потому что вы публичная фигура?

- Потому что у меня были такие суперпривилегии, как адвокат или возможность написать письмо, которое опубликуют?

- Адвокат — это привилегия?