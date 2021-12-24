Большой переполох с маленькой Литвой. Как страна стала главным врагом Китая среди государств Евросоюза

Ранее такое недовольство демонстрировалось только на уровне отдельных европейских стран. Например, Великобритания сначала разрешила, а потом запретила компании Huawei разрабатывать в стране сети 5G — пусть и ценой потери нескольких лет для развития этой технологии. Дания отказалась продавать Китаю военно-морскую базу в Гренландии — из соображений безопасности и под давлением США. В Швеции (она не член НАТО, но его естественный союзник) идет серьезная дискуссия о безопасности уже вложенных китайских инвестиций в энергетический сектор.

Эта фраза означала, что союзники по-настоящему обеспокоились ростом китайского влияния в Европе и инвестиций Пекина в масштабные инфраструктурные проекты.

"Лидеры НАТО, главы государств и правительств, во время встречи в Лондоне [в декабре 2019 года] впервые в истории НАТО согласились с тем, что альянс должен обратить внимание на те последствия для безопасности, к которым приведет рост роли Китая", — заявил тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг .

Все началось еще до пандемии, в 2019 году, когда Литва втянулась в масштабное геополитическое и экономическое противостояние, в котором задействованы десятки стран, включая Китай, США, Великобританию , Евросоюз и НАТО .

В ответ Китай исключил Литву из своей таможенной системы, парализовав двустороннюю торговлю. По сути, Пекин уже ввел против Литвы необъявленные экономические санкции. А 22 декабря издание Коммунистической партии Китая The Global Times написало о том, что китайское правительство может наложить на Вильнюс санкции теперь уже официально. Газета назвала Литву "политическим вирусом США в Евросоюзе".

Официально Китай считает Тайвань своей провинцией и периодически намекает на воссоединение, не исключая и силовые методы. В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя — столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР .

Литва отказалась посылать дипломатов на Олимпийские игры в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. И это лишь очередной шаг в эскалации конфликта. Перед этим, в ноябре, в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, что привело в бешенство официальный Пекин .

Выбор между деньгами и безопасностью

Евросоюз разделял все опасения по поводу безопасности, но параллельно еще с 2013 года работал над инвестиционным договором с Китаем. Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис говорил газете Financial Times, что сделка приведет к "самому амбициозному результату, на который Китай когда-либо соглашался".

Параллельно Китай развивает логистический мегапроект "Новый шелковый путь", который охватывает, в том числе, страны Европы. Пекин готов вкладывать миллиарды евро в развитие инфраструктуры.

Это новые дороги, порты и прямые поставки из Китая. Для Балтийского региона, который традиционно сильно зависит от транспортных потоков из России, это была бы хорошая альтернатива.

Но в результате начавшегося противостояния восточноевропейские и балтийские политики попали в затруднительное положение. С одной стороны, они должны быть солидарны с противниками Пекина из США и НАТО — как стратегическими союзниками, с другой — они должны придерживаться общей политики Евросоюза, который хотел развивать экономическое сотрудничество с Китаем.

Литва сделала свой выбор и добровольно вышла из проекта с китайскими деньгами. Взамен Вильнюс получил то, что в Восточной Европе ценится даже больше денег: усиленную поддержку США и гарантии безопасности.

"Литва — важный партнер для нас в рамках НАТО, это партнер в вопросах обороны и экономики, — говорил в декабре 2021-го официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. — Учитывая, что Литва столкнулась с угрозами, в том числе от Коммунистической партии Китая, значение этого партнерства для нас выросло. Мы укрепляем наше партнерство и приветствуем сближение Литвы и Тайваня".

Литва поднимает тайваньский вопрос

Противостояние между Литвой и Китаем началось в 2019 году с того, что большинство депутатов Сейма и работавший тогда министром иностранных дел Линас Линкявичюс подписались под письмом в ВОЗ с просьбой включить Тайвань в работу организации.