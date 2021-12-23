Ошибки Путина: какие заявления президента РФ вызывают вопросы. Фактчек(92)
Во время своей очередной, уже 17-ой большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов. Некоторые из его ответов оказались как минимум спорными. Дождь проверил слова Путина и среди множества неоднозначных утверждений нашел пять примеров, которые вызывают больше всего вопросов.
О вакцинации в Германии
”У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, — возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, — скажем, в Федеративной республике Германия, в стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения, хотя и там тоже много критики в адрес системы здравоохранения, но всё-таки одна из наиболее эффективных систем в Европе, — низкий уровень”.
<…> ”По поводу того, надо ли усиливать ответственность и так далее. В Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. И что толку?”
Неясно, почему из всех европейских стран, в некоторых из которых уровень вакцинации действительно невысокий, Путин решил привести в пример именно Германию, где прививку себе сделали подавляющее число взрослых.
В Германии, по данным сервиса Our World in Data, который агрегирует информацию по странам из официальных источников, хотя бы одну прививку уже получили 73% от всего населения страны, в России — 49%. Путин при этом сказал, что коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, но сюда входят и переболевшие ковидом, а не только вакцинированные.
В Германии, где изначально делали упор на вакцинации групп риска и пожилых людей, привито 87% людей старше 60 лет (в России 60%) и 78% от 18 до 59 лет. Таким образом в Германии вакцинирован 81% взрослого населения, в России, по словам министра здравоохранения, — 62%. Кроме того, Германия начала вакцинацию подростков, укол уже получили почти 60% детей в возрасте от 12 до 17 лет. В России вакцинацию подростков только запускают: на этой неделе вакцина от ковида была включена в календарь профилактических прививок.
О российском и американском законе про иноагентов
”Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно, и так же, как ваш коллега, говорите: нужно вводить уже ответственность, в том числе уголовную, за невакцинацию — давайте мы сделаем, как в США, введём уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения, просто вы скажите по-честному источник вашего финансирования назовите”.
Формально за непрекращение работы иностранного агента в России нет уголовной ответственности, но это не значит, что российский закон либерален. В реальности российским иноагентам как раз и грозит до 5 лет тюрьмы. С 1 марта 2021 года в России действует новая редакция статьи 330.1 УК РФ (”злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента”). По ней людям-иноагентам за повторное нарушение закона, например не вовремя поданную отчетность или неверное указание пометки, будет грозить как раз 5 лет колонии.
Если человек, признанный СМИ-иноагентом, трижды в течение года нарушит правила, ему грозит до двух лет лишения свободы. Отдельно российские законы указывают ответственность для людей, которые ведут ”целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ” и не включились в реестр иноагентов добровольно. В их случае уголовное дело будут возбуждать сразу, а грозить им будет штраф в 300 тысяч рублей или те же 5 лет лишения свободы — ”пятерочка”, как сказал Путин.
О создании в Украине ”анти-России”
”Второй вариант — это в целом создание (я уже говорил это в своей статье) на этой территории такой ”анти-России” с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению”.
Путин вновь вспомнил о неком плане по созданию в Украине проекта ”анти-России”. Вот как он писал о нем в своей статье: ”Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия„ уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия„, с чем мы никогда не смиримся”.
Как следует из статьи, Путин считает, что ”западные авторы проекта "анти-Россия"” настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней”.
После выхода статьи Русская служба ”Би-би-си” отследила истоки этого понятия. Оказалось, что впервые оно было использовано в издании ”Столетие.ру”. В заметке под заголовком ”Грузию спасут фермеры из ЮАР” утверждалось, что проект ”анти-России” в Грузии пытается осуществить Михаил Саакашвили. С 2011 года в издательстве ”ЭКСМО” вышла серия конспирологических книжек под общим названием ”Проект АнтиРоссия”, где в том числе публиковались книги ”Доктрина Даллеса в действии” и ”Збигнев Бжезинский: сделать Россию пешкой”. Об этом проекте в 2012 году писал на сайте журнала ”Однако” Михаил Леонтьев (нынешний пресс-секретарь ”Роснефти”), эта тема развивалась и в российском ЖЖ прежде, чем в 2021 году появилась в статье Путина, где он уже писал о проекте как об историческом факте.
О пророссийских силах в украинской политике
”Мы готовы работать с теми, кто хотел бы выстроить отношения с Россией в добрососедском ключе. Но что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан или просто убийства на улице. Вот сейчас вы спрашивали — у нас люди сидят в тюрьме. А там что? Убили на улице — не ищет вообще никто. Вон в Одессе заживо сожгли людей, хоть пальцем кто-то пошевелил? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают”.
Нельзя сказать, что пророссийски настроенные граждане Украины подвергаются жестоким гонениям. К ”силам, которые хотели бы с нами работать”, упомянутым Путиным, можно отнести, например, депутата Виктора Медведчука — главу политсовета партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь” (ОПЗЖ), которого называют ”кумом Путина”. На выборах 2019 года партия Медведчука получила второе место в парламенте с результатом 13,05% голосов. При этом в 2018–2019 годах Медведчук неоднократно летал в Москву на официальные переговоры с Путиным и первыми лицами российского государства.
В феврале 2019 года украинские власти возбудили против Медведчука дело о госизмене и содействии терроризму. Позже к этому добавили обвинение в расхищении национальных ресурсов в Крыму. В октябре 2021 года Медведчуку предъявили обвинение, но он находится не под стражей, а под домашним арестом. Дело Медведчука не обернулась преследованиями его сторонников.
Об отравлении Алексея Навального
”Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократно официально запросы от прокуратуры: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет, ни одного материала. Чем это объяснить? Вот про этот ”Новичок” или как там его. Ну дайте хотя бы… Предложили, чтобы наши туда приехали специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Дайте нам основания для возбуждения уголовного дела! Нет. Ноль. Спрашиваю: ”Как это объяснить?” Молчание. Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить”.
К словам Путина о просьбе передать России ”хоть какие-то материалы”, подтверждающие отравление, есть вопросы. Генпрокуратура России действительно отправила в Германию восемь запросов с просьбами предоставить копии медицинских документов Навального, историю его болезни, его биоматериалы и дать допросить лечащих врачей. Но Германия, которая не расследует отравление Навального, ответила, что у России есть все необходимые данные для возбуждения уголовного дела (например, пробы крови, ткани и одежды Навального).
Расследованием применения химического оружия в случае Навального занимается международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Осенью 2020 года она опубликовала доклад, в котором подтвердила, что в образцах биологических жидкостей Навального были найдены ”биомаркеры ингибитора холинэстеразы” — вещества, относящегося к группе запрещенных. Германия потребовала, чтобы доступ к результатам расследования был предоставлен всем странам, поддержавшим Конвенцию о запрещении химического оружия. Россия ратифицировала эту Конвенцию в 1997 году — и в заявлении ОЗХО отдельно говорилось, что технический секретариат готов дать России доступ к экспертизе.
Российские власти попросили отправить в Россию технических специалистов, чтобы провести совместные исследования обстоятельств возможного отправления. В октябре глава ОЗХО Фернандо Ариас ответил, что это возможно при условии, что Навальный даст свое согласие на доступ к его медицинским документам. После этого Россия предложила провести исследования в петербургской 62-й лаборатории ”НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека” ФМБА России, на что ОЗХО ответила, что независимую экспертизу можно провести только в одной из уполномоченных организацией лабораторий. В марте 2021 года полпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что предложение России ”потеряло актуальность” из-за ”неконструктивного подхода технического секретариата” организации.
В конце своего ответа корреспонденту ”Русской службы Би-би-си” Путин (вольно или невольно) процитировал Александра Лукашенко, который в интервью российским СМИ на вопрос об избиениях задержанных журналистов Russia Today в изоляторе на Окрестина сказал: ”Может, перевернем эту страницу?”. ”С удовольствием”, — ответила главред Russia Today Маргарита Симоньян, бравшая интервью.
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