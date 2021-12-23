Как удержаться от переедания в праздники? 10 простых советов

Совсем скоро Рождество и Новый год. А значит близки и застолья, праздничные встречи с друзьями и близкими.

Везде будет еда. Много еды. И мы рискуем вместе с этим незаметно набрать несколько лишних килограммов.

Но нам это не грозит, если мы будем следовать советам, которые я и мои ученики проверили на опыте. Итак, поехали!

1. Без геройства в Новом году

Новый год, месяц, неделя, новая жизнь — многие из нас привыкли ставить какие-то цели. ”После праздников сяду на диету!” — многие ставят такую цель, и в этом кроется большая ошибка!

Ставя себе ограничение, мы подсознательно разрешаем себе лишнего перед "новым стартом". Осознавая, что с нового периода мы будем себя ограничивать, наш мозг будет подталкивать к тому, чтобы съесть гораздо больше, чем нужно.

Давайте откажемся от таких "здоровых" целей, а сразу для себя обозначим, что уже будем питаться здорово и полезно. Вы ведь читаете эту статью сейчас, а значит для вас это важно.

Подумайте о том, что если съедим слишком много сейчас авансом, потом неминуемо придет чувство вины за лишнее.

2. Посуда меньшего размера

Размер порции, которую мы съедим, напрямую влияет на количество калорий, которые мы получим. И здесь есть очень простой, но действенный лайфхак. Накрывайте на стол, используя тарелки маленького или среднего размера, а еду подавайте в салатницах меньшего размера.

Подсознательно мы будем планировать еду, исходя из того, что будет у нас перед глазами. Итого мы съедим меньше, чем если перед нами будут стоять тазики с оливье, селедкой под шубой или корытце с мясом по-французски.

3. Больше ярких овощей

Подавайте на стол больше овощей. Овощи богаты клетчаткой и менее калорийны, и при этом они создают больший объем в желудке. Это создаст ощущение сытости, нивелирует скачки сахара в крови, и вы точно съедите меньше, чем могли бы. К тому же яркие овощи придадут красок праздничному столу.

4. Жуйте не спеша