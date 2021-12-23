Как удержаться от переедания в праздники? 10 простых советов
Блогер и эксперт по здоровому питанию Майк поделился простыми советов, как не переедать в праздники и войти в новый 2022 год без набранного веса и тяжелого испытания для желудка.
Совсем скоро Рождество и Новый год. А значит близки и застолья, праздничные встречи с друзьями и близкими.
Везде будет еда. Много еды. И мы рискуем вместе с этим незаметно набрать несколько лишних килограммов.
Но нам это не грозит, если мы будем следовать советам, которые я и мои ученики проверили на опыте. Итак, поехали!
1. Без геройства в Новом году
Новый год, месяц, неделя, новая жизнь — многие из нас привыкли ставить какие-то цели. ”После праздников сяду на диету!” — многие ставят такую цель, и в этом кроется большая ошибка!
Ставя себе ограничение, мы подсознательно разрешаем себе лишнего перед "новым стартом". Осознавая, что с нового периода мы будем себя ограничивать, наш мозг будет подталкивать к тому, чтобы съесть гораздо больше, чем нужно.
Давайте откажемся от таких "здоровых" целей, а сразу для себя обозначим, что уже будем питаться здорово и полезно. Вы ведь читаете эту статью сейчас, а значит для вас это важно.
Подумайте о том, что если съедим слишком много сейчас авансом, потом неминуемо придет чувство вины за лишнее.
2. Посуда меньшего размера
Размер порции, которую мы съедим, напрямую влияет на количество калорий, которые мы получим. И здесь есть очень простой, но действенный лайфхак. Накрывайте на стол, используя тарелки маленького или среднего размера, а еду подавайте в салатницах меньшего размера.
Подсознательно мы будем планировать еду, исходя из того, что будет у нас перед глазами. Итого мы съедим меньше, чем если перед нами будут стоять тазики с оливье, селедкой под шубой или корытце с мясом по-французски.
3. Больше ярких овощей
Подавайте на стол больше овощей. Овощи богаты клетчаткой и менее калорийны, и при этом они создают больший объем в желудке. Это создаст ощущение сытости, нивелирует скачки сахара в крови, и вы точно съедите меньше, чем могли бы. К тому же яркие овощи придадут красок праздничному столу.
4. Жуйте не спеша
Есть ряд исследований, которые доказали связь между жеванием и насыщением. Очень важно наслаждаться пищей, тщательно ее прожевывать, не торопиться.
Обратите своё внимание на еду, которую вы едите. Не спешите.
Дайте вашим вкусовым рецепторам момент времени прочувствовать весь вкус еды. Наслаждайтесь!
Тщательно прожеванная пища снизит нагрузку на пищеварительную систему и даст в мозг достаточно сигналов, что вы поели. А он, в свою очередь, даст чувство насыщения. Правило "есть маленькими кусочками, не спеша" работает всегда безотказно.
5. Внимание на еде
За едой отложите телефон в сторону. Не залипайте в ленту Instagram или телевизор. Так вы не потеряете контроль и не съедите лишнего на автомате. И этот же совет легко поможет вам насладиться едой!
6. Больше цельной пищи
При выборе блюд на праздничный стол отдайте предпочтение цельным блюдам, а не переработанным.
Например, вместо пирога с фаршем или котлет лучше приготовить стейки или целую птицу. Вместо сока предложите гостям и себе цельные фрукты. Вместо пюре подайте на стол молодой картофель в мундире. В тонкой кожуре много полезных питательных веществ.
Таким образом, во-первых, вам автоматически придется выполнить Совет №4. Во-вторых, организму механически понадобится больше усилий на переваривание цельной пищи. А это дополнительный расход калорий. Мелочь, а приятно!
7. Больше белка
Наукой доказано, что белок сильнее насыщает. Отдайте предпочтение блюдам с бОльшей белковой составляющей. Мясо, птица и морепродукты могут содержать суммарно меньше калорий относительно всей съеденной еды. Также термический эффект пищи позволит потратить организму немного больше энергии на ее переваривание.
8. Десерты и сладости, которые насыщают
В противоположность белку, углеводы, которыми являются сахар и сладкое, наоборот слабо нас насыщают.
Поэтому по "сладкой" части праздничного стола рекомендую отдать предпочтение десертам из творога и молочных продуктов, нежели готовить мучные сладкие десерты. Чизкейк, панакотта и всякого рода запеканки не только порадуют сладкоежек, так и сильнее насытят.
9. Вода
Пейте больше воды, особенно перед началом трапезы. Зачастую мы путаем жажду с голодом, поэтому переедаем. Хотя нам было бы достаточно выпить всего лишь стакан воды.
Плюс увеличенное потребление воды снизит вредное влияние алкоголя и потенциальное опьянение. Ведь большинство праздников без него не обходится.
10. Сытый повар лишнего не приготовит
Идите в магазин закупаться и приступайте к готовке блюд для праздничного стола сытыми. Так вы не приготовите слишком много еды, которую потом будет "жалко выкидывать". Так вы и деньги сохраните, и не съедите слишком много на следующий день, не жалея выкидывать остатки после пира.
И ещё один полезный совет относительно напитков:
По возможности не употребляйте сладкие напитки. Это касается, как безалкогольных, так и алкогольных.
Вы можете проявить силу воли и не дать себе съесть вкусной еды, но незаметно для себя наберете лишних калорий, выпив просто несколько стаканов сладкого лимонада.
Если не верите, то почитайте этикетки этих продуктов в магазине. Информация о пищевой ценности есть на всех продуктах, стоит только взглянуть .
А как известно, 1 кг жира — это профицит из лишних 8620 килокалорий. И это не килограмм веса, а именно жира. В весе — это будет еще больше.
На самом деле советов гораздо больше, и в одну статью всё точно не уместится. Полноценные знания я даю в своей программе наставничества, где каждый день я учу моих подопечных вкусно и полезно питаться и вместе с этим получать тот вес, который они хотят.
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Желаю всем меньше калорий и больше вкуса в Наступающем 2022 году!
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