За рубежом
23.12.2021, 16:04

В Германии зафиксировали первую смерть от омикрона

 
Иллюстративное фото
Foto: Argo Ingver

В Германии умер первый человек, у которого выявили вариант коронавируса омикрон, пишет Meduza со ссылкой на Reuters. По данным института Роберта Коха, пациент был в возрасте от 60 до 79 лет.

В Германии зарегистрировали 810 новых случаев заражения омикроном, а общее число заразившихся этим вариантом вируса достигло 3198 человек.

В конце ноября ученые из ЮАР обнаружили вариант коронавируса, который обладает большим количеством мутаций, быстрее распространяется и способен обходить иммунитет привитых и переболевших людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала, что этот вариант вызывает опасения, и назвала его по букве греческого алфавита омикрон.

По данным ВОЗ на 21 декабря, омикрон выявили в 106 странах. Ранее сообщалось о случаях смерти от омикрона в Великобритании и США.

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