23.12.2021, 16:04
В Германии зафиксировали первую смерть от омикрона
В Германии зарегистрировали 810 новых случаев заражения омикроном, а общее число заразившихся этим вариантом вируса достигло 3198 человек.
В конце ноября ученые из ЮАР обнаружили вариант коронавируса, который обладает большим количеством мутаций, быстрее распространяется и способен обходить иммунитет привитых и переболевших людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала, что этот вариант вызывает опасения, и назвала его по букве греческого алфавита омикрон.
По данным ВОЗ на 21 декабря, омикрон выявили в 106 странах. Ранее сообщалось о случаях смерти от омикрона в Великобритании и США.