COVID-19 гораздо опаснее простуды, вопреки предположению в вирусном видео

Что утверждается?

Видео из TikTok, в котором говорится, что болезнь — это то же самое, что обычная простуда, собрало более 4 миллионов просмотров. Точно так же сообщение в Facebook, подразумевающее, что сейчас доминирующий вариант омикрона на самом деле представляет собой обычную простуду, было опубликовано более 1000 раз. А некоторые комментаторы утверждают и вовсе, что коронавируса нет, а есть некий "циркулирующий вирус".

Видео, которое было опубликовано в аккаунте, а потом растиражированное в десятках других, начинается с того, что женщина говорит: ”Вы хотите увидеть что-нибудь крутое? Давайте посмотрим прямо из источника”. Затем показывается Энциклопедия медицины Американской медицинской ассоциации 1989 года издания, которая описывает себя как справочник для ”широкой американской общественности”.

Далее на видео показана страница книги, которая иллюстрирует 12 семейств вирусов, в том числе коронавирусы. Затем палец женщины перемещается вниз по списку ”примеры состояний или заболеваний”, вызываемых каждым семейством вирусов. ”Обычная простуда” относится к семейству коронавирусов.

Как на самом деле?

Предположение о том, что COVID-19 приравнивается к простуде, основано на неправильном представлении о том, что существует только один тип коронавируса. Этому представлению поспособствовало и то, что слово ”коронавирус” с начала пандемии и пресса, и эксперты относили только к одному вирусу, "the коронавирусу", после появления которого наши жизни сильно изменились.

Как мы объясняли ранее, коронавирусы — это семейство вирусов, получившее свое название от латинского слова ”корона”, потому что для них характерны шипованные белки, похожие на короны. Существуют сотни коронавирусов, большинство из которых циркулируют среди животных.