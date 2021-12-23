COVID-19 гораздо опаснее простуды, вопреки предположению в вирусном видео
По статистике, COVID-19 унес жизни более 5 300 000 человек в мире. Тем не менее в социальных сетях продолжают утверждать, что это заболевание — то же самое, что и "обычная простуда". COVID-19 действительно принадлежит к тому же семейству вирусов, которые могут вызывать простуду, но его вероятность тяжелого исхода, включая смерть, у него намного выше.
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Что утверждается?
Видео из TikTok, в котором говорится, что болезнь — это то же самое, что обычная простуда, собрало более 4 миллионов просмотров. Точно так же сообщение в Facebook, подразумевающее, что сейчас доминирующий вариант омикрона на самом деле представляет собой обычную простуду, было опубликовано более 1000 раз. А некоторые комментаторы утверждают и вовсе, что коронавируса нет, а есть некий "циркулирующий вирус".
Видео, которое было опубликовано в аккаунте, а потом растиражированное в десятках других, начинается с того, что женщина говорит: ”Вы хотите увидеть что-нибудь крутое? Давайте посмотрим прямо из источника”. Затем показывается Энциклопедия медицины Американской медицинской ассоциации 1989 года издания, которая описывает себя как справочник для ”широкой американской общественности”.
Далее на видео показана страница книги, которая иллюстрирует 12 семейств вирусов, в том числе коронавирусы. Затем палец женщины перемещается вниз по списку ”примеры состояний или заболеваний”, вызываемых каждым семейством вирусов. ”Обычная простуда” относится к семейству коронавирусов.
Как на самом деле?
Предположение о том, что COVID-19 приравнивается к простуде, основано на неправильном представлении о том, что существует только один тип коронавируса. Этому представлению поспособствовало и то, что слово ”коронавирус” с начала пандемии и пресса, и эксперты относили только к одному вирусу, "the коронавирусу", после появления которого наши жизни сильно изменились.
Как мы объясняли ранее, коронавирусы — это семейство вирусов, получившее свое название от латинского слова ”корона”, потому что для них характерны шипованные белки, похожие на короны. Существуют сотни коронавирусов, большинство из которых циркулируют среди животных.
По данным CDC, известно семь коронавирусов, которые могут инфицировать людей. Четыре из них вызывают заболевания верхних дыхательных путей, часто называемые "обычной простудой". Три из них вызывают более серьезные заболевания, включая тяжелый острый респираторный синдром (SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS) и COVID-19.
Все три вируса, вызывающие более серьезные заболевания, появились у людей после 1989 года, то есть после публикации Энциклопедии медицины AMA. Впервые о SARS было сообщено в 2003 году, MERS — в 2012 году, а COVID-19 — в 2019 году.
То есть в видео используется книга, созданная на 30 лет раньше появления COVID-19.
Утверждение, что COVID-19 похож на простуду, ранее также распространялось в социальных сетях. Агентство Reuters опровергло его еще в сентябре 2020 года.
Дело в том, что, хотя случаи COVID-19 могут быть легкими, вероятность тяжелого исхода намного выше, чем при простуде, особенно у пожилых людей. Например, по оценке CDC, риск смерти в 370 раз выше для людей в возрасте 85 лет и старше по сравнению с людьми в возрасте от 18 до 29 лет.
”Простуда, как правило, не смертельна, за некоторыми редкими исключениями”, — утверждают эксперты из Meedan Health Desk. ”По сравнению с простудой, COVID-19 убивает больше людей в каждой возрастной группе, и особенно смертоносен в самых старших возрастных группах”.
Следует также отметить, что за возникновением ОРВИ стоят разные вирусы, такие как парамиксовирусы, аденовирусы, энтеровирусы, ортомиксовирусы, а также коронавирусы и т.д. Считается, что коронавирусы являются самой маленькой группой вирусов, которые вызывают ОРВИ — около 15% случаев простуд. Далеко не все известные коронавирусы заражают человека, большинство все-таки предпочитает паразитировать на летучих мышах.
ВЫВОД: Ложь, COVID-19 — не просто простуда, а заболевание с гораздо большей вероятностью тяжелого исхода.
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