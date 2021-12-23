Хоккей
23.12.2021, 07:10

ВИДЕО | Перед матчем КХЛ включили гимн Палау вместо белорусского

 
Tallin Hocey Weekend 2
Foto: Priit Simson

Перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между финским "Йокеритом" и минским "Динамо" вместо гимна Белоруссии прозвучал гимн островного государства Палау. Об этом сообщает пресс-служба "Йокерита".

Перед сегодняшним матчем между "Йокеритом" и "Динамо" из-за технической проблемы вместо гимна Белоруссии прозвучал не тот гимн. "Йокерит" глубоко сожалеет о случившемся. Извинения были принесены клубом и непосредственно команде "Динамо", — говорится в заявлении пресс-службы финского клуба.

Вместо нужного гимна, прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.

Вместо этого прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.
Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/61c35fea9a79471930cdb5a7
Вместо этого прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.
Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/61c35fea9a79471930cdb5a7

Финский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конфереции, набрав 54 очка в 41 матчей. Минчане расположились на восьмой строчке с 45 очками в 40 встречах.

Вместо этого прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.
Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/61c35fea9a79471930cdb5a7
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии