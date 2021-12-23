Перед сегодняшним матчем между "Йокеритом" и "Динамо" из-за технической проблемы вместо гимна Белоруссии прозвучал не тот гимн. "Йокерит" глубоко сожалеет о случившемся. Извинения были принесены клубом и непосредственно команде "Динамо", — говорится в заявлении пресс-службы финского клуба.

Вместо нужного гимна, прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.

Вместо этого прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.

Подробнее на РБК:

https://sportrbc.ru/news/61c35fea9a79471930cdb5a7



Вместо этого прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.

Подробнее на РБК:

https://sportrbc.ru/news/61c35fea9a79471930cdb5a7



Финский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конфереции, набрав 54 очка в 41 матчей. Минчане расположились на восьмой строчке с 45 очками в 40 встречах.

Вместо этого прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.

Подробнее на РБК:

https://sportrbc.ru/news/61c35fea9a79471930cdb5a7

