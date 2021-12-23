ВИДЕО | Перед матчем КХЛ включили гимн Палау вместо белорусского
Перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между финским "Йокеритом" и минским "Динамо" вместо гимна Белоруссии прозвучал гимн островного государства Палау. Об этом сообщает пресс-служба "Йокерита".
Перед сегодняшним матчем между "Йокеритом" и "Динамо" из-за технической проблемы вместо гимна Белоруссии прозвучал не тот гимн. "Йокерит" глубоко сожалеет о случившемся. Извинения были принесены клубом и непосредственно команде "Динамо", — говорится в заявлении пресс-службы финского клуба.
Вместо нужного гимна, прозвучал гимн островного государства Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.
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https://sportrbc.ru/news/61c35fea9a79471930cdb5a7
Финский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конфереции, набрав 54 очка в 41 матчей. Минчане расположились на восьмой строчке с 45 очками в 40 встречах.
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https://sportrbc.ru/news/61c35fea9a79471930cdb5a7