Спорт в мире
22.12.2021, 19:05

НХЛ официально отказалась от участия в Олимпиаде-2022

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Foto: AFP/Scanpix

Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх — 2022. Об этом сообщает Газета со ссылкой на пресс-службу лиги.

Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в НХЛ.

Также НХЛ приняла решение приостановить регулярный сезон на день раньше. Ранее сообщалось, что хоккеисты уйдут на каникулы 23 декабря и возобновят игры 26 декабря.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Ранее главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался об отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх, отметив, что данное решение может сыграть на руку его команде.

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