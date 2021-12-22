22.12.2021, 19:05
НХЛ официально отказалась от участия в Олимпиаде-2022(1)
Foto: AFP/Scanpix
Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх — 2022. Об этом сообщает Газета со ссылкой на пресс-службу лиги.
Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в НХЛ.
Также НХЛ приняла решение приостановить регулярный сезон на день раньше. Ранее сообщалось, что хоккеисты уйдут на каникулы 23 декабря и возобновят игры 26 декабря.
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице.
Ранее главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался об отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх, отметив, что данное решение может сыграть на руку его команде.