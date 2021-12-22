Рейс MH17: обвинение требует пожизненного наказания для подсудимых из РФ и Украины

Прокуратура Нидерландов на судебном заседании в среду, 22 декабря, в суде Гааги потребовала пожизненного наказания для обвиняемых в крушении самолета "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. "Мы требуем для обвиняемых Гиркина, Дубинского, Пулатова, Харченко за их совместные действия, приведшие к крушению самолета и гибели 298 человек, пожизненного наказания", — говорится в обвинительном заключении.

Суд проходит над тремя гражданами России — бывшим "министром обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорем Гиркиным ("Стрелков"), генерал-майором Сергеем Дубинским ("Хмурый"), полковником Олегом Пулатовым ("Гюрза"), а также гражданином Украины Леонидом Харченко ("Крот"). Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов. По убеждению прокуратуры, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР".

Подсудимых сторона обвинения считает виновными в организации доставки ЗРК "Бук" на территорию Украины и координации действий, приведших к выстрелу по гражданскому лайнеру. Обвинение исходит из того, что целью стрелявших не был гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.

Обвинение по делу MH17: для смягчения наказания нет оснований

На заседании, которое проходит в судебном комплексе рядом с аэропортом Схипхол, откуда "Боинг" вылетел рейсом MH17 в Куала-Лумпур, прокуратура завершила чтение обвинительного заключения, представив в течение последних трех слушаний доказательную базу вины подсудимых, описав предполагаемый ход преступления, призвав суд назначить компенсации родственникам жертв крушения, а также изложив аргументы в пользу пожизненного заключения для обвиняемых.