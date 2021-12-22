Рейс MH17: обвинение требует пожизненного наказания для подсудимых из РФ и Украины(5)
На суде в Гааге по делу о "Боинге-777", сбитом в небе над Донбассом, прокуратура Нидерландов в среду завершила чтение обвинительного заключения, пишет DW.
Прокуратура Нидерландов на судебном заседании в среду, 22 декабря, в суде Гааги потребовала пожизненного наказания для обвиняемых в крушении самолета "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. "Мы требуем для обвиняемых Гиркина, Дубинского, Пулатова, Харченко за их совместные действия, приведшие к крушению самолета и гибели 298 человек, пожизненного наказания", — говорится в обвинительном заключении.
Суд проходит над тремя гражданами России — бывшим "министром обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорем Гиркиным ("Стрелков"), генерал-майором Сергеем Дубинским ("Хмурый"), полковником Олегом Пулатовым ("Гюрза"), а также гражданином Украины Леонидом Харченко ("Крот"). Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов. По убеждению прокуратуры, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР".
Подсудимых сторона обвинения считает виновными в организации доставки ЗРК "Бук" на территорию Украины и координации действий, приведших к выстрелу по гражданскому лайнеру. Обвинение исходит из того, что целью стрелявших не был гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.
Обвинение по делу MH17: для смягчения наказания нет оснований
На заседании, которое проходит в судебном комплексе рядом с аэропортом Схипхол, откуда "Боинг" вылетел рейсом MH17 в Куала-Лумпур, прокуратура завершила чтение обвинительного заключения, представив в течение последних трех слушаний доказательную базу вины подсудимых, описав предполагаемый ход преступления, призвав суд назначить компенсации родственникам жертв крушения, а также изложив аргументы в пользу пожизненного заключения для обвиняемых.
Прокуратура исключила возможность смягчающих обстоятельств для обвиняемых, так как с юридической точки зрения считает их гражданскими лицами, которые не имели права сбивать самолеты. Также нет оснований считать, что обвиняемые намеревались избежать жертв среди гражданского населения, отметила сторона обвинения. Не дают оснований для смягчения наказания личные обстоятельства и позиция обвиняемых, "наоборот, они приносят дополнительные страдания родственникам жертв", подчеркнула сторона обвинения.
Требование выдать ордер на арест обвиняемых по делу MH17
Ввиду заочного характера процесса прокуратура потребовала от суда выдать международный ордер на арест подсудимых. "Они думают, что сегодня недоступны (для правосудия. — Ред.), но никто не знает, что может случиться завтра. Мы сделаем все возможное для исполнения наказания", — заявила выступающая от стороны обвинения прокурор на процессе.
Четверо обвиняемых — не единственные, кто причастен к крушению гражданского лайнера и гибели 298 человек, находившихся на борту, подчеркнула сторона обвинения. "Люди в России, давшие разрешение на доставку вооружений и экипажа ЗРК "Бук", руководство РФ, — они также несут ответственность (за крушение MH17. — Ред.)", — говорится в обвинительном заключении, зачитанном на процессе.
Суд по делу о крушении MH17 проходит в Нидерландах, так как большинство жертв являлись гражданами этой страны. Международный судебный процесс в рамках ООН был заблокирован Россией, которая отрицает свою причастность к трагедии.
Судебный процесс продолжится 7 марта 2022 года, когда на суде выступит сторона защиты. На ее выступления отводится до 12 судебных заседаний, приговор ожидается не позднее конца 2022 года.