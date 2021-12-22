Вербовщики собирают наемников для "командировки в Донбасс"

Бывший военнослужащий Егор — в российской кампании в Сирии он участвовал как наемник ЧВК Вагнера — начал вести переговоры о новой боевой командировке осенью 2021 года. ”[Вербовщик] позвонил месяца два назад. Сказал, что новый проект разворачивается”, — говорит он ”Медузе”.

Ни одну из известных наемнику частных военных компаний (ЧВК) рекрутер не представлял — и даже упомянул, что сам пока ”не знает направление, но предполагает, что это туда, в Африку”. ”Я, естественно, за это уцепился, — уточняет Егор. — Мне это интересно было”. Точно ли отряд поедет именно в Африку, якобы не знал и сам вербовщик (бывший военный, дослужившийся когда-то, по словам Егора, ”до серьезных погон”).

В начале декабря они с Егором наконец-то увиделись, чтобы обсудить детали. Во время этой встречи Егор узнал о предполагаемой зарплате (около 240 тысяч рублей в месяц) и месте подготовки будущего отряда — учебном центре в хуторе Веселом под Ростовом-на-Дону. ”Минобороновская база, — поясняет собеседник „Медузы”, что это за учебный центр. — Отработанная [опробованная в деле]. Там еще в 2014 году начинали [формировать группы для заброски в Донбасс]. Было только два [наемнических] полигона — Веселый и Молькино”.

Упоминание хутора обеспокоило Егора. ”Я конкретный вопрос задал: меня тревожит немножко расположение твоего учебного центра; какое направление? Он говорит: ну, туда, — пересказывает наемник разговор, в котором впервые была упомянута Украина. — Я ему: нет, все. На этом заканчиваем. Я туда не пойду”.

По мнению Егора, такого широкого набора на ”украинское направление” не было уже несколько лет. ”Думаю, сейчас самая активная с 2014 года [кампания по найму]”, — говорит собеседник ”Медузы” (ссылаясь на свой опыт и разговоры с другими наемниками). При этом он сомневается, что отряд все-таки отправят в Украину: ”Не могу в это поверить, если честно. Думаю, они просто померяются [военной силой] некоторое время. Наверху же тоже понимают, что это дикость. Путь в никуда”.