Вербовщики собирают наемников для "командировки в Донбасс"(10)
Журналисты "Медузы" поговорили с наемным военным, которого вербовали для работы в Украине.
Бывший военнослужащий Егор — в российской кампании в Сирии он участвовал как наемник ЧВК Вагнера — начал вести переговоры о новой боевой командировке осенью 2021 года. ”[Вербовщик] позвонил месяца два назад. Сказал, что новый проект разворачивается”, — говорит он ”Медузе”.
Ни одну из известных наемнику частных военных компаний (ЧВК) рекрутер не представлял — и даже упомянул, что сам пока ”не знает направление, но предполагает, что это туда, в Африку”. ”Я, естественно, за это уцепился, — уточняет Егор. — Мне это интересно было”. Точно ли отряд поедет именно в Африку, якобы не знал и сам вербовщик (бывший военный, дослужившийся когда-то, по словам Егора, ”до серьезных погон”).
В начале декабря они с Егором наконец-то увиделись, чтобы обсудить детали. Во время этой встречи Егор узнал о предполагаемой зарплате (около 240 тысяч рублей в месяц) и месте подготовки будущего отряда — учебном центре в хуторе Веселом под Ростовом-на-Дону. ”Минобороновская база, — поясняет собеседник „Медузы”, что это за учебный центр. — Отработанная [опробованная в деле]. Там еще в 2014 году начинали [формировать группы для заброски в Донбасс]. Было только два [наемнических] полигона — Веселый и Молькино”.
Упоминание хутора обеспокоило Егора. ”Я конкретный вопрос задал: меня тревожит немножко расположение твоего учебного центра; какое направление? Он говорит: ну, туда, — пересказывает наемник разговор, в котором впервые была упомянута Украина. — Я ему: нет, все. На этом заканчиваем. Я туда не пойду”.
По мнению Егора, такого широкого набора на ”украинское направление” не было уже несколько лет. ”Думаю, сейчас самая активная с 2014 года [кампания по найму]”, — говорит собеседник ”Медузы” (ссылаясь на свой опыт и разговоры с другими наемниками). При этом он сомневается, что отряд все-таки отправят в Украину: ”Не могу в это поверить, если честно. Думаю, они просто померяются [военной силой] некоторое время. Наверху же тоже понимают, что это дикость. Путь в никуда”.
По информации ”Медузы”, предложение поехать в ”оплачиваемую командировку в Украину” с конца ноября 2021 года получили не только профессиональные наемники, но и рядовые ветераны конфликта в Донбассе. Идет набор и среди жителей непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, имеющих боевой опыт (задачи, которые будут поставлены перед этими ”отрядами”, пока не ясны).
О поиске людей для ”командировки” ”Медузе” рассказали: один из вербовщиков; участники боевых действий 2014–2015 годов; прошедшие кампании в Сирии и Африке военные специалисты; члены ”Союза добровольцев Донбасса” (СДД); выходцы из армии, спецслужб и спецподразделений МВД (всего восемь источников).
Собеседник ”Медузы”, сам ищущий наемников в одну из групп, утверждает, что ”история начала собираться” еще три месяца назад. Однако большинство опрошенных специалистов получили такие предложения в последние несколько недель. А жители ЛНР и ДНР — чуть раньше, ”где-то месяц назад”, уточнил один из источников.
Только двух из десятка вербовщиков, с которыми вели переговоры собеседники ”Медузы”, наемники считают ”представителями Минобороны”. Остальные — это ветераны нескольких ЧВК и добровольческих групп, представители СДД и рекрутеры, которые якобы предлагают заключить ”контракт с Минобороны”, но не имеют на то никаких полномочий, убеждены бойцы.
Министерство обороны РФ на момент публикации этой статьи не ответило на вопросы ”Медузы”.