Подарки с эстонским акцентом: чем порадовать близких и удивить гостей?

Эстонский сыр. В Эстонии много ферм, которые занимаются производством сыра. Одна из наших любимых — Andre Farm. Ферма находится в волости Камбя, в 25 км от Тарту. Тут проживает 180 коров, которых ласково называют Муммукесед (Мумушки). С 2015 года из молока, что дают Мумушки, стали делать сыр и, на наш взгляд, очень в этом преуспели. Сыр Гауда типа, сыры с разными вкусами и временем созревания. Пробуйте и выбирайте любимые! Можно приобрести почти в любых торговых центрах или заглянуть в онлайн-магазин andrefarm.ee

Пипаркоок — традиционное рождественское пряное печенье. Правда, таковым оно стало чуть более, чем 100 лет назад. Причина вновь в дороговизне специй и меда, которые входят в состав этого угощения. В преддверии праздников производители пытаются нас удивить и предложить пипаркооки с разными, порой экзотическими, вкусами. Выбирайте что-то необычное, не понравится — так хоть удивитесь! Поищите что-то особенное, например, в Kaubamaja или Solaris .

Марципан. Любимая эстонская сладость с очень простым составом — измельченный в муку марципан и сахарная пудра или сироп. Вряд ли найдется человек, который не пробовал классического марципана в виде батончиков, конфет, милейших фигурок. За этим — в любой торговый центр. Но стоит вам заглянуть в Галерею марципана (Пикк 40), как перед вами распахнет двери настоящий марципановый рай: классика, апельсин, облепиха, пипаркоок, соленая карамель, черника. Заходите и пробуйте!

Кларет. Красное вино, которое впервые было приготовлено в 1467 году в Ратушной аптеке. Там же его с радостью дегустировали богатые ревельские купцы. В состав вина входят различные специи, мед или сахар, которые стоили неимоверных денег. Не путайте с глинтвейном! Кларет — нечто иное. Его пили и для наслаждения, и в качестве лекарства. А как известно, за лекарствами мы идем в аптеку, на этот раз только в Ратушную!

Будем знакомить вас с разными эстонскими производителями, брендами, топовыми сувенирами, которые можно купить себе, своим близким, в подарок гостям из Иваново и не только! Чем удивить друзей и близких на праздники?

Эстонские соусы, варенья, желе и прочие горчицы. Многие производители предлагают очень необычные сочетания вкусов, зайдите в любой магазин (особенно выбор широк в Kaubamaja, Solaris, Hää Eesti Toit) и найдите что-то для себя. Чего только стоит желе из яблочного сидра с чили, острый соус с чили и рабарбаром (ревенем), луковое варенье с чили и клюквой, горчица с пивом и можжевельником. Кстати, варенья эти отлично сочетаются с сыром из прошлого поста

Продукция ”Kalev”. Ну куда без классики? Особенно хороший выбор сладостей по отличным ценам найдете в магазине ”Kalev” в квартале Ротерманни (Розени 7). История всемирно известного бренда ”Kalev” начинается в 1806 году, когда на улице Пикк в Старом городе, на месте кафе ”Maiasmokk”, открывается кондитерская. Еще не ”Kalev”, но прямой предшественник. В 1921 году открывается конфетная фабрика Kawe, ну вы уже слышите созвучие?

Эстонский мед. Если не любите классику (как я), рискните удивить себя чем-то необычным. За этим далеко идти не надо: мед рождественский, с крыжовником, с хрустящим шоколадом, с малиной, с айвой и даже мед с черным чесноком! Есть, где разгуляться фантазии!

Ликер ”Vana Tallinn”. Да-да, ликер, уникальный рецепт которого был создан в 1960 году. Формула успеха: ром+пряности+цитрусовые. Но и это еще не все — в составе 10 разных ингредиентов! А вы обращали внимание, что бутылка Vana Tallinnа напоминает средневековую башню? В 2001 году на рынок вышел сливочный ликер Vana Tallinn, и с того времени добавилось множество вкусов: шоколад, апельсин, мороженое, кофе, марципан, кокос и летняя версия.

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