КАК ЭТО БЫЛО | Пресс-конференция Путина завершилась: Украина, НАТО, вакцинация, убийство Немцова — президент РФ ответил на вопросы журналистов

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В мероприятии риняли участие около 500 журналистов из России и других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на мероприятие будут приглашены и представители СМИ, попавших в реестр иностранных агентов — этот статус не подразумевает запрета на работу на пресс-конференции. Среди них специалисты из "Медузы", "Дождя", "Проекта" и других независимых изданий, впрочем, ни одному из так называемых иностранных агентов слова так и не предоставили. Однако в зале нет журналистов "Новой газеты". Их отсутствие в Кремле объяснили ковидными ограничениями.

После пресс-конференции Дмитрий Песков объяснил, почему не дали слова ни одному из представителей СМИ-"иноагентов": "вопрос не могли задать очень многие. Не дошла очередь. И не получили слова даже представители президентского пула. У "иноагентов" не может быть никаких приоритетов".

В прошлом году мероприятие длилось 4 часа и 29 минут, в этом году - 3 часа 56 минут. В этот раз для участия необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.

В ответе на завершающий вопрос Путин подчеркнул, что давно уже ни за кем не следит с тех пор как покинул пост главы ФСБ.

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