ФОТО | Бетонные гимнасты и фигуры с искусственными зубами: как выглядит пугающий парк Париккала в южной Финляндии?

В парке Париккала, что в 50 км от Иматры, более 500 скульптур, вылитых из бетона. Разглядывание займет не меньше часа.

В 2007 году скульптор получил премию Финляндии от министра культуры за свои достижения в искусстве. А в 2015 году этот парк попал, по версии американского журнала Conde Nast Traveler, в топ-20 ”самых пугающих туристических мест”.

Откуда йоги на дороге?



Жил финн Вейё, работал на бумажной фабрике в Симпеле прессовщиком и время от времени размышлял о смысле жизни. В 60-е годы увлекся йогой и, вникая в суть учения, начал делать фигуры в различных асанах. Так на поляне он поставил 200 скульптур.

Потом Вейё увлекся греческой мифологией и в другом углу сада обосновались греки. Увлечения менялись, скульптуры становились все разнообразнее: появились валькирии, дети-спортсмены, персонажи Кастанеды — мысли и образы материализовались в бетоне. Получилось еще 300 статуй.

Для большего сходства с натурой скульптор вставил им искусственные зубы, которые ему отдали друзья-стоматологи. Улыбки бетонных статуй выглядят жутковато, но ”из песни слов не выкинешь”.

Как попасть

Парк и дом, где жил и творил Вейё Рёнккёнэн (1942-2010), занимает полгектара.

Найти это место просто. Надо остановиться на парковке на трассе №6 не доезжая 8 км до центра Париккалы (точный адрес: Kuutostie 611, Parikkala, Finland ). На парковке установлен информационный щит с правилами посещения. Сразу за ним и начинается территория ”одного из лидеров в среде скульпторов-аутсайдеров”.

Парк скульптур Париккала работает круглосуточно, без праздников и выходных.

Если вы посетите парк ночью в Хэллоуин, то будете не одиноки. Это место очень популярно у любителей страшилок и всякой мистики. Мне же больше понравилась прогулка в солнечный зимний день: статуи фактурно выделяются на белом снегу и навевают философские мысли.