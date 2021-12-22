Гонщик ”Формулы-1” заявил об угрозах ему убийством

”Возвращаясь к гоночному уик-энду: сразу после взмаха клетчатым флагом я понял, как все будет развиваться в социальных сетях. Чувствовал, что было бы лучше, если бы я удалил Instagram и Twitter на своем телефоне на несколько дней — это говорит обо всем, что нам нужно знать о том, насколько жестоким может быть онлайн-мир. Что меня шокировало, так это чрезмерная ненависть, оскорбления и даже угрозы смерти, которые я получал”, — написал пилот.