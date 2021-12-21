Рамзан Кадыров поставил ультиматум президенту Турции Эрдогану

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram обвинил турецкие власти, что те покрывают террористов, которые совершили преступления в России и бежали в республику, где ”обливают грязью в интернете” российское руководство. Кадыров пояснил, что получил в связи с этим возмущенные обращения от чеченского парламента, силовых структур и духовенства.

”Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной”, — написал Кадыров.

И пригрозил, что Чечня оставляет за собой право на ответные действия, пока в Турции получают убежище ”разыскиваемые бандиты и отморозки”, которые ”открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан”.

Кадыров считает, что в качестве логичного зеркального ответа на действия Турции чеченские власти могли бы увековечить в Грозном имя Абдуллы Оджалана, основавшего ”Рабочую партию Курдистана” (PПK, Анкара считает ее террористической организацией). Оджалан был приговорен к пожизненному заключению в турецкой тюрьме на острове Имралы в Мраморном море.

Глава Чечни назвал действия Турции угрозой для российско-турецких отношений и призвал МВД и МИД России ”принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры”.

10 декабря в городе Керфез на северо-западе Турции открыли парк имени Джохара Дудаева, бывшего генерал-майора ВВС СССР и лидера чеченских сепаратистов, который в 1991 году провозгласил Чеченскую Республику Ичкерию (в едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими, фигурирует ”Конгресс народов Ичкерии и Дагестана”). В 1996-м он был ликвидирован российскими спецслужбами. На церемонии открытия местные власти назвали Дудаева символом ”борьбы за свободу”, пишет РБК.