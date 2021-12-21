Глава НАТО исключил компромисс с Россией по вопросу Украины

По его словам, диалог с Россией должен строиться на основных принципах европейской безопасности и учитывать озабоченность альянса из-за действий страны. ”И он должен происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, включая Украину”, — сказал он (цитата по Reuters).

Столтенберг заявил, что хотел бы созвать заседание Совета НАТО — Россия как можно скорее в начале следующего года.

Говоря о ситуации на российско-украинской границе, генсек НАТО заявил, что Россия продолжает наращивать войска в регионе, и вновь предупредил ее о последствиях в случае агрессии по отношению к Украине.

В НАТО неоднократно подчеркивали, что решение о возможном вступлении Украины в блок будут решать сами страны — участницы альянса, а Украина — суверенное государство, которое должно само определять свое будущее. Столтенберг также настаивает, что поддержка Киева со стороны НАТО не представляет угрозы Москве.

Пункт о том, что НАТО обязуется не брать в члены альянса Украину и не проводить на ее территории любые военные действия, содержится в проекте договоров о гарантиях безопасности, которые Россия в декабре направила альянсу и Соединенным Штатам. Президент Владимир Путин пояснил, что если инфраструктура НАТО появится на Украине, подлетное время ракет до Москвы составит 7–10 минут, и Москва видит в этом серьезный вызов.