В январе в Эстонию поступит вакцина нового типа от Novavax. Как она работает?

Это будет пятая вакцина, применяемая против коронавируса в ЕС, и первая — на белковой основе. На настоящий момент в Евросоюзе используются четыре вакцины против инфекции SARS-CoV-2: две мРНК-вакцины производителей Biontech/Pfizer и Moderna, а также две векторных — AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как отмечает DW, некоторые люди до сих пор не хотят делать прививку от коронавируса, поскольку не доверяют как эффективным новым мРНК-вакцинам компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, так и векторным вакцинам, разработанным AstraZeneca и Johnson & Johnson. Часть скептиков ждет появления вакцины от коронавируса, созданной на основе белка, потому что эта технология очень надежно применялась в течение многих десятилетий для защиты от гриппа, столбняка или коклюша.

Вакцины, созданные на основе белков, могут внести чрезвычайно важный вклад в борьбу с пандемией, потому что они сравнительно дешевы в производстве и их гораздо легче транспортировать и хранить при температуре от 2 до 8 °C, чем замороженные мРНК-вакцины.

На разработку белковой вакцины потребовалось много времени. Только в середине ноября американская фармацевтическая компания Novavax подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на допуск в ЕС белковой вакцины от коронавируса NVX-CoV2373. Подача соответствующей заявки в США запланирована на конец года.

Белковые вакцины разрабатывают во многих странах, а в некоторых, таких как Россия ( "ЭпиВакКорона"), Куба (Abdala) и Тайвань, их уже активно применяют в национальных кампаниях вакцинации.

Отличие белковых вакцин от векторных и мРНК-препаратов

Пептидные вакцины от коронавируса содержат крошечные частицы шиповидного белка коронавируса. Иммунная система реагирует на них намного быстрее, поскольку человеческому организму — в отличие от других вакцин — не нужно самому производить эти белки.