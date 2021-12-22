В январе в Эстонию поступит вакцина нового типа от Novavax. Как она работает?
Это будет пятая вакцина, применяемая против коронавируса в ЕС, и первая — на белковой основе. На настоящий момент в Евросоюзе используются четыре вакцины против инфекции SARS-CoV-2: две мРНК-вакцины производителей Biontech/Pfizer и Moderna, а также две векторных — AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Как отмечает DW, некоторые люди до сих пор не хотят делать прививку от коронавируса, поскольку не доверяют как эффективным новым мРНК-вакцинам компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, так и векторным вакцинам, разработанным AstraZeneca и Johnson & Johnson. Часть скептиков ждет появления вакцины от коронавируса, созданной на основе белка, потому что эта технология очень надежно применялась в течение многих десятилетий для защиты от гриппа, столбняка или коклюша.
Вакцины, созданные на основе белков, могут внести чрезвычайно важный вклад в борьбу с пандемией, потому что они сравнительно дешевы в производстве и их гораздо легче транспортировать и хранить при температуре от 2 до 8 °C, чем замороженные мРНК-вакцины.
На разработку белковой вакцины потребовалось много времени. Только в середине ноября американская фармацевтическая компания Novavax подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на допуск в ЕС белковой вакцины от коронавируса NVX-CoV2373. Подача соответствующей заявки в США запланирована на конец года.
Белковые вакцины разрабатывают во многих странах, а в некоторых, таких как Россия ( "ЭпиВакКорона"), Куба (Abdala) и Тайвань, их уже активно применяют в национальных кампаниях вакцинации.
Отличие белковых вакцин от векторных и мРНК-препаратов
Пептидные вакцины от коронавируса содержат крошечные частицы шиповидного белка коронавируса. Иммунная система реагирует на них намного быстрее, поскольку человеческому организму — в отличие от других вакцин — не нужно самому производить эти белки.
Вакцина Novavax не содержит убитый коронавирус. Вместо него в препарате использованы фрагменты шиповидного белка SARS-CoV-2, искусственно синтезированные в лаборатории с помощью технологии рекомбинантных наночастиц. Для этого насекомые (осенний армейский червь) были заражены вирусом с заранее встроенной частицей коронавирусного белка, благодаря чему их клетки стали "фабрикой" по производству вирусных протеинов. После этого белки были выделены из клеток насекомых и собраны в наночастицы, которые организм человека воспринимает как настоящий коронавирус и соответственно на него реагирует.
Поскольку полученные наночастицы, в отличие, например, от тех, которые использованы в мРНК-вакцинах, не содержат генетического материала, пептидные вакцины реже вызывают побочные эффекты. Однако ответная реакция организма на них слабее. Поэтому для усиления реакции на прививку в вакцину добавляют активные усилители, так называемые адъюванты. В Novavax адъювант состоит из наночастиц, состоящих из сапонины (экстракт мыльного дерева) и фосфолипидов (компонентов мембраны).
Белковые вакцины требуют больше времени на разработку
До того, как пандемия коронавируса способствовала прорыву мРНК-препаратов, белковые вакцины считались особенно новаторской и отработанной технологией, говорит профессор Карлос Альберто Гусман, руководитель отдела вакцинологии и прикладной микробиологии немецкого Центра исследований инфекций имени Гельмгольца в Брауншвейге: "Белковые вакцины просто очень хорошо известны, обычно лучше переносятся и не вызывают больших вопросов. Недостаток заключается в том, что на их разработку уходит больше времени, чем на создание векторных или мРНК-вакцин".
Но, появившись на рынке, белковые вакцины станут серьезными конкурентами уже использующимся векторным и мРНК-вакцинам.
Насколько эффективны белковые вакцины?
Об эффективности вакцины Novavax имеются разные данные. Как сообщила сама компания по результатам исследования в США и Мексике, общая эффективность препарата составила 90,4% — примерно как и у мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna.
В первоначальном британском исследовании эффективность была 89,7%, а в проведенном позже, в период, когда распространялся альфа-вариант, эффективность Novavax составила 83 процента.
В настоящее время нет достоверных данных по эффективности Nuvaxovid против штамма "омикрон".
Побочные эффекты
На испытаниях наблюдались по большей части слабые побочные эффекты после вакцинации — боль в месте укола и слабость. Исполнительный директор Novavax Стенли Эрик указал, что информации об образовании тромбов после прививки нет. Среди побочных эффектов были усталость, головные боли и мышечные боли, но реакции, как правило, реже, чем те, вызванные некоторыми уже разрешенных вакцин, сообщает zn.ua.
Комитет по лекарствам для человека (human medicines committee — CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) недавно пришел к консенсусу , что данные по эффективности, безопасности и качеству вакцины Novavax в достаточной степени отвечают действующим в Европейском союзе требованиям.
Вакцина Nuvaxovid рекомендуется для введения взрослым людям старше 18 лет. Она вводится двумя уколами с промежутком в три недели.
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