На что организм расходует энергию в течение дня и на чем основано эффективное похудение?
Блогер-нутрициолог Майк рассказывает об основном принципе похудения, который лежит в основе многих диет, а также знакомит читателей с механизмом растрачивания энергии человеческим организмом.
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Этот секрет описан подробно на сайте самой известной организации, связанной со здоровьем — Всемирной организации здоровья. Все же о ней слышали (скажем "спасибо" самому известному вирусу современности)?
Однажды, когда я готовил презентацию для экспертов, я полез на сайт ВОЗ, чтобы почитать про индекс массы тела — ИМТ.
Сначала я не поверил своим глазам. Вот же оно, написано прямым текстом. На сайте ВОЗ! А многие фитнес-тренеры хранили это как какую-то сакральную тайну.
Более того, я ума не приложу, почему большинство людей до сих пор не знает этот "секрет". Он ведь так прост. Хочешь похудеть? Держи отрицательный баланс между поступающей энергией в организм (это еда) и энергией, которую твой организм расходует (сумма BMR, NEAT, TEF, EAT).
Все просто: расходуй больше, чем потребляешь, и будет тебе счастье.
Давайте разберёмся с этими страшными аббревиатурами и посмотрим как мы можем расходовать энергию в течение дня.
BMR — базовый обмен веществ. Это траты без учёта активности:
50-70%. При снижении веса этот показатель снижается, но не существенно.
TEF — термический эффект пищи. Затраты организма на усвоение
макроэлементов. Составляет 10-20% в зависимости от вида макронутриентов,
их смешения, а также состава тела (% жира). Например, 20-30% от входящих
калорий из белка идут на переваривание этого белка, для углеводов этот
показатель составляет 7-10%, для жиров — 0-3%. У людей с низким процентом
жира TEF выше и составляет 10-15% для жиров и углеводов.
- EAT — тренировочная активность. Её склонны сильно переоценивать. Она может
составлять 0-20%, но обычно не более 5-10%. Очень зависит от
тренированности, объема мышечной массы и привычности нагрузки (со
временем организм адаптируется и начинает тратить меньше).
- NEAT — нетренировочная активность. Разбег велик: 15-30%, есть 2 вида:
контролируемая и неконтролируемая. Первый вид это образ жизни (количество
часов в сутки сидя, стоя, на ходу), а второй — наследственность и привычки
(жесты, мимика, шило в одном месте). На этот параметр сильно влияет состав
тела (мышечные люди больше тратят при движении).
Так что не спеши бежать в зал делать тренировки. Тренировками (EAT) ты сожжешь меньше 10% нужной энергии. Ведь еще есть масса нюансов по балансу энергии!
Бывает, говорят "она ест, как не в себя, даже после шести, не тренируется ни черта, но худеет! Она наверное ведьма!". 100% ведьма, подтверждаю.
При этом стоит забыть про диеты "огурчик, яблочко, курогрудка и водичка за день".
Питание должно быть полноценным, вкусным и сбалансированным.
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