На что организм расходует энергию в течение дня и на чем основано эффективное похудение?

Этот секрет описан подробно на сайте самой известной организации, связанной со здоровьем — Всемирной организации здоровья. Все же о ней слышали (скажем "спасибо" самому известному вирусу современности)?

Однажды, когда я готовил презентацию для экспертов, я полез на сайт ВОЗ, чтобы почитать про индекс массы тела — ИМТ.

Сначала я не поверил своим глазам. Вот же оно, написано прямым текстом. На сайте ВОЗ! А многие фитнес-тренеры хранили это как какую-то сакральную тайну.

Более того, я ума не приложу, почему большинство людей до сих пор не знает этот "секрет". Он ведь так прост. Хочешь похудеть? Держи отрицательный баланс между поступающей энергией в организм (это еда) и энергией, которую твой организм расходует (сумма BMR, NEAT, TEF, EAT).

Все просто: расходуй больше, чем потребляешь, и будет тебе счастье.

Давайте разберёмся с этими страшными аббревиатурами и посмотрим как мы можем расходовать энергию в течение дня.

BMR — базовый обмен веществ. Это траты без учёта активности:

50-70%. При снижении веса этот показатель снижается, но не существенно.

TEF — термический эффект пищи. Затраты организма на усвоение

макроэлементов. Составляет 10-20% в зависимости от вида макронутриентов,

их смешения, а также состава тела (% жира). Например, 20-30% от входящих

калорий из белка идут на переваривание этого белка, для углеводов этот

показатель составляет 7-10%, для жиров — 0-3%. У людей с низким процентом

жира TEF выше и составляет 10-15% для жиров и углеводов.

- EAT — тренировочная активность. Её склонны сильно переоценивать. Она может

составлять 0-20%, но обычно не более 5-10%. Очень зависит от

тренированности, объема мышечной массы и привычности нагрузки (со

временем организм адаптируется и начинает тратить меньше).