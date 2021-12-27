Музей общины Каламая: как сделать захватывающую экспозицию из старых вещей(10)
Каламая — так называется район Таллинна, который расположен за Балтийским вокзалом. Когда-то здесь жили рыбаки и их семьи. Некоторые деревянные дома дошли до наших дней.
Признаюсь, я не ждала многого от этого музея. Думала, там, как в обычном краеведческом, — на стенах ретро фотографии и портреты жителей, несколько типичных вещей да ворох нудной исторической информации. Но район Каламая очень люблю — в детстве я провела здесь немало прекрасных дней. Поэтому запланировала полчаса на его посещение, заплатив 5 €.
Загляни в карман
— Вот здесь у нас главный зал, — пояснили мне на кассе.
Экспозиция, занимающая метров 30, не предвещала долгого просмотра. Ладно, думаю, быстро пробегусь и пойду в Теллискиви.
— На этом стенде вещи, которые использовали мужчины в Каламая. На двух других — принадлежавшие женщинам и детям. Открывайте ящички, залезайте в портфели! У нас все можно трогать, — объяснила любезная сотрудница.
На первом же стеллаже я нашла кучу знакомых вещей. Вот коврик со значками — у дяди он также висел на стене. Вот светильник со Старым Томасом — под его светом я в юности читала Ахматову, вот кошелек и кожаная обложка фабрики Linda — такие в Эстонии были почти у каждого.
Экспонаты будоражили память, и я надолго погрузилась в воспоминания. А потом запоем читала истории — они записаны со слов местных жителей и переведены на русский и английский. Сделано профессионально. Имя рассказчика, год рождения и один эпизод — поход в местную баню, знакомство с девушкой, встреча с эксгибиционистом или что-то еще. В общем, без прикрас. И перед глазами оживает район, каким он был в моем детстве и немного раньше.
Шарф районного масштаба
На вешалке — одежда и вязанные шерстяные шарфы с характерным только для Каламая узором. Их носят и нынешние жители Каламая, а купить подобные можно купить прямо в музее за 100 €. Дорого, но что делать, если тебя распирает гордость от принадлежности к этому району.
А я на память унесла рецепт супа из шпината. Такой сувенир дарят каждому — рецепты на выбор. Есть и котлеты. Здесь их делали большими, так вкуснее.
Кроме главной экспозиции есть этаж, где обустроена типичная каламаяская гостиная, и подвал — с тазиками для белья, деревянной гладильной установкой и старыми чемоданами. В музее в итоге я провела пару часов. Сотрудники даже напоили меня чаем из липы — цветки собирала директор музея.
В советское время в этом доме был музей Калинина, потом Музей кукол и Детский музей. Надеюсь, что новое учреждение приживется. Стоит ли идти вам? Если вы связаны с Каламая, любите Каламая или работаете в музее — то обязательно. Остальным — по желанию. Я же уже неделю в восторге.
Как добраться
Адрес нового музея — Котцебуэ, 16. От Балтийского вокзала — 5 минут ходьбы в сторону района с деревянной застройкой.
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