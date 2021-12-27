Музей общины Каламая: как сделать захватывающую экспозицию из старых вещей

Каламая — так называется район Таллинна, который расположен за Балтийским вокзалом. Когда-то здесь жили рыбаки и их семьи. Некоторые деревянные дома дошли до наших дней.

Признаюсь, я не ждала многого от этого музея. Думала, там, как в обычном краеведческом, — на стенах ретро фотографии и портреты жителей, несколько типичных вещей да ворох нудной исторической информации. Но район Каламая очень люблю — в детстве я провела здесь немало прекрасных дней. Поэтому запланировала полчаса на его посещение, заплатив 5 €.

Загляни в карман



— Вот здесь у нас главный зал, — пояснили мне на кассе.

Экспозиция, занимающая метров 30, не предвещала долгого просмотра. Ладно, думаю, быстро пробегусь и пойду в Теллискиви.

— На этом стенде вещи, которые использовали мужчины в Каламая. На двух других — принадлежавшие женщинам и детям. Открывайте ящички, залезайте в портфели! У нас все можно трогать, — объяснила любезная сотрудница.

На первом же стеллаже я нашла кучу знакомых вещей. Вот коврик со значками — у дяди он также висел на стене. Вот светильник со Старым Томасом — под его светом я в юности читала Ахматову, вот кошелек и кожаная обложка фабрики Linda — такие в Эстонии были почти у каждого.

Экспонаты будоражили память, и я надолго погрузилась в воспоминания. А потом запоем читала истории — они записаны со слов местных жителей и переведены на русский и английский. Сделано профессионально. Имя рассказчика, год рождения и один эпизод — поход в местную баню, знакомство с девушкой, встреча с эксгибиционистом или что-то еще. В общем, без прикрас. И перед глазами оживает район, каким он был в моем детстве и немного раньше.

Шарф районного масштаба

На вешалке — одежда и вязанные шерстяные шарфы с характерным только для Каламая узором. Их носят и нынешние жители Каламая, а купить подобные можно купить прямо в музее за 100 €. Дорого, но что делать, если тебя распирает гордость от принадлежности к этому району.