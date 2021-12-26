Эксперт объясняет: как сохранить стоимость транспортного средства после аварии?(10)
Статистика дорожного движения Эстонии показывает, что ежедневно в дорожном движении участвует несколько сотен тысяч автомобилей и что водитель автомобиля попадает в дорожно-транспортное происшествие в среднем каждые семь лет. В таких нежелательных ситуациях важную роль играет страхование.
Помимо обязательного дорожного страхования пакет защиты каждого водителя автомобиля должен включать в себя страхование каско или какую-либо другую, внимательно подобранную специфическую дополнительную защиту, которая поможет сохранить перепродажную стоимость автомобиля. Управляющий системой контроля качества ”Эксперт по ущербам” (эст. Kahjuekspert) Volkswagen Петерис Рубулис советует, как сохранить стоимость транспортного средства после аварии и на что для этого следует обратить внимание при выборе важной дополнительной защиты.
При выборе дополнительной защиты оценивайте предложение в целом
Договоры страхования каско и договоры о прочих дополнительных защитах заключаются добровольно или по требованию лизингодателя. При выборе дорожного страхования определяющим критерием часто является цена.
Но если собственник автомобиля дополнительно выбирает страхование каско и хочет получить оптимальное предложение, то важно обратить внимание также на ассортимент предлагаемых услуг, риски, которые покрывает страхование (грабеж, ущерб, нанесенный кузову автомобиля, ущерб, связанный с водой, и т. д.), и размер страховой защиты.
Предложения страховщиков, как правило, очень основательны, поэтому у вас не должно возникнуть трудностей при поиске необходимой информации и оценивании дополнительных преимуществ.
При ознакомлении со списком ремонтных работ убедитесь в том, что ассортимент услуг достаточно широк
При выборе дополнительной защиты уточните, на основании каких критериев будет выбрано место проведения обслуживания автомобиля, где будет осуществлен ремонт кузова после несчастного случая и какие запчасти будут использоваться в месте проведения обслуживания. Хотя при осуществлении аварийного ремонта восстанавливается изначальное состояние транспортного средства, важно выбрать именно такой пакет страхования, в случае которого покрывается ремонт кузова автомобиля с использованием новых и оригинальных запчастей.
В случае новых автомобилей страховщики часто предлагают ценные дополнительные преимущества, например, ремонт у официального дистрибьютора. Пользование услугами официального представительства марки автомобиля является одним из самых важных преимуществ при сохранении перепродажной стоимости транспортного средства. Так собственник автомобиля может быть уверен в том, что после несчастного случая его транспортное средство будет отремонтировано в соответствии с предусмотренными производителем требованиями и что поставщик услуги будет использовать при этом только оригинальные запчасти.
Также стоит знать, что при выборе перечисленных в предложении страховщика услуг и поставщиков услуг клиенты часто имеют возможность выразить свое мнение. При желании клиент может предложить подходящего ему поставщика услуг, в надлежащем качестве работы которого он не сомневается. Также можно связаться с официальным представительством марки автомобиля и узнать, сотрудничает ли это представительство с соответствующим страховщиком. В случае положительного ответа работники сервисного центра смогут помочь в общении со страховщиком.
Доверяйте предлагающим обслуживание партнерам производителей автомобилей
Как правило, у производителя автомобилей есть определенные партнеры, предлагающие обслуживание, которые соблюдают стандарты качества производителя. Такие представительства не только отвечают требованиям к качеству на высшем уровне, но и прилежно соблюдают требования торговой марки к ремонтному оборудованию, квалификации специалистов, знанию модели и новейших технологий. Кроме того, для официальных партнеров, предлагающих обслуживание, очень важно тесное сотрудничество с клиентом.
Инвестируйте в качественное страхование
Автомобиль является одной из самых дорогих инвестиций после недвижимости, поэтому крайне важно выбрать хорошее страхование для защиты своего имущества. Хотя собственник транспортного средства однажды может поменяться или транспортное средство может быть возвращено лизингодателю, для заключения выгодной сделки автомобиль должен быть в хорошем состоянии. При выборе лучшего страхового партнера изучите базовую информацию, сравните разные предложения и по возможности задайте поставщику услуги уточняющие вопросы. Также при выборе подходящего страхового партнера будет полезно ознакомиться с ежегодно проводимым исследованием Эстонского союза предприятий, продающих и обслуживающих автомобили (AMTEL), о членах AMTEL среди ремонтных предприятий. В ходе данного исследования определяются лучшие страховые общества, занимающиеся страхованием автомобилей, которые предлагают качественную услугу, обеспечивающую быстрый и отвечающий требованиям ремонт пострадавшего транспортного средства.
Moller Baltic Import об ”Эксперте по ущербам”:
”Эксперт по ущербам” — это система контроля качества концерна Volkswagen, используемая для проведения безопасного и профессионального ремонта транспортных средств после несчастных случаев. ”Эксперт по ущербам” — это программа Moller Baltic Import SE, заявку на участие в которой может подать любой предлагающий обслуживание официальный партнер Volkswagen или Audi после проведения основательной оценки его квалификации.