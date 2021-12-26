Эксперт объясняет: как сохранить стоимость транспортного средства после аварии?

Помимо обязательного дорожного страхования пакет защиты каждого водителя автомобиля должен включать в себя страхование каско или какую-либо другую, внимательно подобранную специфическую дополнительную защиту, которая поможет сохранить перепродажную стоимость автомобиля. Управляющий системой контроля качества ”Эксперт по ущербам” (эст. Kahjuekspert) Volkswagen Петерис Рубулис советует, как сохранить стоимость транспортного средства после аварии и на что для этого следует обратить внимание при выборе важной дополнительной защиты.

При выборе дополнительной защиты оценивайте предложение в целом

Договоры страхования каско и договоры о прочих дополнительных защитах заключаются добровольно или по требованию лизингодателя. При выборе дорожного страхования определяющим критерием часто является цена.

Но если собственник автомобиля дополнительно выбирает страхование каско и хочет получить оптимальное предложение, то важно обратить внимание также на ассортимент предлагаемых услуг, риски, которые покрывает страхование (грабеж, ущерб, нанесенный кузову автомобиля, ущерб, связанный с водой, и т. д.), и размер страховой защиты.

Предложения страховщиков, как правило, очень основательны, поэтому у вас не должно возникнуть трудностей при поиске необходимой информации и оценивании дополнительных преимуществ.

При ознакомлении со списком ремонтных работ убедитесь в том, что ассортимент услуг достаточно широк

При выборе дополнительной защиты уточните, на основании каких критериев будет выбрано место проведения обслуживания автомобиля, где будет осуществлен ремонт кузова после несчастного случая и какие запчасти будут использоваться в месте проведения обслуживания. Хотя при осуществлении аварийного ремонта восстанавливается изначальное состояние транспортного средства, важно выбрать именно такой пакет страхования, в случае которого покрывается ремонт кузова автомобиля с использованием новых и оригинальных запчастей.