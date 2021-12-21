ФОТО | Красота! Смотрите, как Ласнамяэ украсили к зимним праздникам

”Мы хотим, чтобы у всех жителей района было праздничное настроение. В этом году при украшении района мы сделали особый упор на парки и зеленые зоны Ласнамяэ. Особенно много зимних украшений можно найти в парках Тондираба, Паэ и Тондилоо, куда мы приглашаем всех на прогулки”, — пояснила исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Помимо больших парков зимнее освещение можно найти и в небольших зеленых зонах, на елках и отдельных деревьях. Украшения есть и на мостах Лаагна теэ. Зимнее освещение будет радовать взор несколько месяцев, до конца зимы.

”К сожалению, надо признать, что зимние украшения нравятся не всем. В прошлом году несколько дорогостоящих инсталляций было испорчено вандалами. Если вы заметили, что какие-то украшения были стали жертвой вандалов, просим вас сообщить нам об этом”, — добавила Аус.

Если вы заметили проявления вандализма в городе, всегда можно обратиться в Таллиннский департамент муниципальной полиции по телефону 14410.