Славная жизнь и бесславная смерть таксомафии: дело последних лидеров преступной системы подошло к неожиданному концу

Когда Дима, который на основной работе занимался порошковой окраской, попытался в 2015 году ”потаксовать” в Таллинне через приложение Taxify и подзаработать, он быстро понял, что это непросто.

Дима едет на пустую автостоянку у отеля Seaport возле терминала D. Вскоре рядом с ним останавливаются еще два такси. За рулем ”Сааба” — Степа, а Дмитрий Крыканов обслуживает клиентов на ”Мерседесе”. Дмитрий паркует машину так, чтобы Дима не смог выехать. Затем он подходит к Диме и велит ему исчезнуть с парковки.

”Почему я должен уезжать? Ты тут место купил, или это твоя гостиница?”, — спрашивает Дима.

Дмитрий объясняет: если Дима не подчинится, придется объяснять ему по-другому.