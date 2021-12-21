АРЕСТ: 11 октября 2017 года полиция разместила в Твиттере фото операции по задержанию лиц, связанных с таксомафией.
ФОТО:
Эстонский экспресс
21.12.2021, 15:50

Славная жизнь и бесславная смерть таксомафии: дело последних лидеров преступной системы подошло к неожиданному концу

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В этом году было закрыто громкое уголовное дело против четырех водителей из таксомафии — ”по соображениям целесообразности”. Для преступной группировки ”Кемеровская” это ознаменовало бесславный конец преступной системы, пишет "Эстонский Экспресс".

Маттиас Калев

Когда Дима, который на основной работе занимался порошковой окраской, попытался в 2015 году ”потаксовать” в Таллинне через приложение Taxify и подзаработать, он быстро понял, что это непросто. 

Дима едет на пустую автостоянку у отеля Seaport возле терминала D. Вскоре рядом с ним останавливаются еще два такси. За рулем ”Сааба” — Степа, а Дмитрий Крыканов обслуживает клиентов на ”Мерседесе”. Дмитрий паркует машину так, чтобы Дима не смог выехать. Затем он подходит к Диме и велит ему исчезнуть с парковки.

”Почему я должен уезжать? Ты тут место купил, или это твоя гостиница?”, — спрашивает Дима.

Дмитрий объясняет: если Дима не подчинится, придется объяснять ему по-другому.

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