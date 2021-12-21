”Соболезнуем”: фанаты из России выразили сочувствие лучшему венгерскому футбольному клубу после назначения Черчесова его тренером

”После Рикардо Мониса, Томаса Долля, Сергея Реброва и Петера Штегера место на скамейке ”Ференцвароша” занял еще один звездный тренер. Наша команда будет готовиться к решению стоящих перед ней задач под руководством нового главного тренера из России — Станислава Черчесова”, — говорится в официальном заявлении на сайте ”Ференцвароша”.

Подробности контракта с российским специалистом не разглашаются.

В последнее время имя Станислава Черчесова звучало в контексте переговоров со множеством клубов из разных государств — назывались и Ирак, и Польша, и Турция, и Саудовская Аравия, про интерес из этой страны которой говорил сам специалист. Появилась даже информация про московский ”Спартак” и другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), но в итоге тренер неожиданно отправился в Венгрию, чтобы возглавить лидера местного чемпионата.

Вполне вероятно, что выбору тренера поспособствовал его агент Шандор Варга, который родом из Венгрии. Да и в самом клубе привыкли работать с тренерами с постсоветского пространства — ранее ”Ференцварош” возглавлял украинец Сергей Ребров, и именно с ним клуб взял три последних чемпионства, а также обыграл на групповой стадии Лиги Европы московский ЦСКА — причем на выезде (1:0).

Венгерские болельщики под постом клуба в Twitter желали удачи Черчесову на новом посту, а вот комментарии российских пользователей выделялись сарказмом. Видимо, у фанатов еще остался неприятный осадок после неудачи сборной на чемпионате Европы — 2020, где команда не смогла выйти из группы, поэтому ”Ференцварошу” в основном соболезновали.

”Одна из самых больших ошибок вашего клуба. Соболезную вам, австро-венгры”, — высказался @tradition_x.

”Спасли российские клубы, респект парням”, — отметил @TwoWeekStubble.

”Добрый день! Отправит ваших лидеров в резервный состав, поругается со всеми и уедет! Соболезнуем….” — такой прогноз сделал @Rybisdokonca.

У Черчесова будет время, чтобы подготовиться к новому вызову. Чемпионат Венгрии ушел на зимний перерыв и вернется в конце января — первый матч ”Ференцварош” проведет против ”Академии Пушкаша” 26 числа. У специалиста есть около месяца, чтобы познакомиться с футболистами.