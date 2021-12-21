”Соболезнуем”: фанаты из России выразили сочувствие лучшему венгерскому футбольному клубу после назначения Черчесова его тренером
20 декабря бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был назначен главным тренером венгерского ”Ференцвароша”, который лидирует в национальном чемпионате.
”После Рикардо Мониса, Томаса Долля, Сергея Реброва и Петера Штегера место на скамейке ”Ференцвароша” занял еще один звездный тренер. Наша команда будет готовиться к решению стоящих перед ней задач под руководством нового главного тренера из России — Станислава Черчесова”, — говорится в официальном заявлении на сайте ”Ференцвароша”.
Подробности контракта с российским специалистом не разглашаются.
В последнее время имя Станислава Черчесова звучало в контексте переговоров со множеством клубов из разных государств — назывались и Ирак, и Польша, и Турция, и Саудовская Аравия, про интерес из этой страны которой говорил сам специалист. Появилась даже информация про московский ”Спартак” и другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), но в итоге тренер неожиданно отправился в Венгрию, чтобы возглавить лидера местного чемпионата.
Вполне вероятно, что выбору тренера поспособствовал его агент Шандор Варга, который родом из Венгрии. Да и в самом клубе привыкли работать с тренерами с постсоветского пространства — ранее ”Ференцварош” возглавлял украинец Сергей Ребров, и именно с ним клуб взял три последних чемпионства, а также обыграл на групповой стадии Лиги Европы московский ЦСКА — причем на выезде (1:0).
Венгерские болельщики под постом клуба в Twitter желали удачи Черчесову на новом посту, а вот комментарии российских пользователей выделялись сарказмом. Видимо, у фанатов еще остался неприятный осадок после неудачи сборной на чемпионате Европы — 2020, где команда не смогла выйти из группы, поэтому ”Ференцварошу” в основном соболезновали.
”Одна из самых больших ошибок вашего клуба. Соболезную вам, австро-венгры”, — высказался @tradition_x.
”Спасли российские клубы, респект парням”, — отметил @TwoWeekStubble.
”Добрый день! Отправит ваших лидеров в резервный состав, поругается со всеми и уедет! Соболезнуем….” — такой прогноз сделал @Rybisdokonca.
У Черчесова будет время, чтобы подготовиться к новому вызову. Чемпионат Венгрии ушел на зимний перерыв и вернется в конце января — первый матч ”Ференцварош” проведет против ”Академии Пушкаша” 26 числа. У специалиста есть около месяца, чтобы познакомиться с футболистами.