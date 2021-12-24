Оправдал ли новый фильм про Человека-паука завышенные ожидания зрителей?

Для начала я хочу опровергнуть слова тех, кто говорит, что этот фильм — это просто один большой фансервис. Даже если они говорят это в положительном ключе, я с ними в корне не согласен. Потому что у фильма есть неплохой сюжет, связи и поступки персонажей логически обоснованы. Ну разве что кое-кто из злодеев не очень логично себя ведет, неожиданно меняя сторону прямо посреди фильма.

Казалось бы, где связь между желанием стереть людям память и появлением злодеев из других вселенных — но, как ни странно, в фильме этому дается объяснение.

Тот соглашается, начинает колдовать, но всё идёт не по плану, и в мир киновселенной Марвел начинают прибывать злодеи из предыдущих фильмов о Пауке — Зеленый Гоблин Уиллема Дефо, Доктор Октавиус Альфреда Молины, Песочник Томаса Хэйдена Чёрча, Ящер Риса Иванса и Электро Джейми Фокса.

В результате Паркер решает исправить ситуацию с помощью магии. Он обращается к Доктору Стрэнджу с просьбой сделать такое заклинание, чтобы все забыли, что он человек-паук.

К счастью, ареста удаётся избежать, но непростая жизнь Паучка на этом не заканчивается. Всё доходит до того, что Питера и его друзей не хотят брать в институт из-за поднявшейся вокруг них шумихи.

Итак, если вы вдруг каким-то чудом набрели на этот ролик и не в курсе, что происходит. По сюжету предыдущего фильма о Человеке-Пауке Мистерио раскрыл личность Питера Паркера и обвинил его в собственных преступлениях. Нью-Йорк разделился в своём отношении к Паучку. Одни верят ему, другие называют убийцей. Питера и его близких даже задерживают по подозрению в убийстве и проводят допрос с пристрастием.

Сразу хочу ответить на вопрос, мучающий многих фанатов. Да, да и ещё раз да. В фильме будут все три акта.

Пожалуй, никогда мне не было так сложно с написанием рецензии. Как рассказать о фильме, о котором говорят практически все? Фильме, на сеансы которого практически невозможно попасть — все билеты раскуплены? Спасибо прокатчикам Уолт Дисней Студиос за то, что пригласили меня на пресс-показ.

А самое главное: фильм не боится закончиться довольно условным хэппи-эндом и не спускает на тормозах драматичную часть, не откатывает её назад в стиле "хэй, у нас есть ещё одно заклинание, чтобы вот это вот исправить”. Нет, создатели идут до конца и за этом им огромное спасибо. Как спасибо и за возвращение Уиллема Дефо. Как я и предполагал, роли большинства персонажей здесь довольно номинальные — даже у Отто Октавиуса. Главным антагонистом Паркера становится Зелёный гоблин, и как же Дефо хорош в этой роли. Мне в очередной раз становится обидно, что он не смог проявить свою актёрскую игру в полной мере в первом фильме Сэма Рэйми. Здесь он просто переплюнул сам себя, показав обе стороны характера Норманна Осборна. В этом плане, за Дефо сработали его внешние и внутренние особенности. Говорят, он в жизни очень милый и приятный человек, что и помогло ему сыграть доброго Норманна. А его жуткая дьявольская внешность блестяще сработали на образ Норманна злодея.

В этом фильме мы видим, насколько взрослее и ответственнее стал Том Холланд. В его стремлении помочь каждому он готов пойти даже наперекор более взрослому и опытному Доктору Стренджу. А в финальной битве и вовсе проявляет себя как настоящий лидер, давая ценные уроки персонажам Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Но в ”Нет пути домой” мы увидели совсем другого Питера Паркера и совсем другой тон фильма. Да, в нём по-прежнему немало шуток и гэгов, но он стал гораздо взрослее и серьёзнее, чем предыдущие работы с Холландом. В нём гораздо меньше приколов ради приколов и совсем уж очевидных шуток. А главное: фильм прекрасно понимает, где нужно сбавить обороты и не вводить неуместную клоунаду, чего явно не хватает многим другим проектам киновселенной Марвел. Там где нужно быть тихим, фильм становится тихим и не пытается разбавить тишину шуткой. Там, где нужно быть драматичным, фильм остаётся драматичным, без тупых шуток про фундамент. А во второй части фильма после переломного события юмора и вовсе остается очень мало.

В первых фильмах герой Тома Холланда был совсем ещё ребенком, которого восхищает возможность просто пообщаться со мстителями, который мечтает быть как Тони Старк, а во втором сольнике и вовсе не хочет лишний раз супергеройствовать и пытается спихнуть обязанности на других.

Должен же я за что-то поругать фильм? Ну кроме обычных претензий к супергеройским блокбастером мне и придраться-то не к чему. Ну да, кое-где поведение персонажей нелогично, кое-где злодеи меняют сторону конфликта не к месту, кое-где в сюжете дыры, но это вполне нормально для развлекательной супергероики. Пожалуй, единственное, что покоробило — это финальная битва. Она проходила в темноте, было много мельтешения, и порой сложно было понять, что и где происходит на экране, кто с кем дерётся, как герои взаимодействуют.

Я сказал, что новый фильм — это не только фансервис, но и его здесь, разумеется, огромное множество. И сейчас мы перейдём к спойлерной части и не говорите, что я вас не предупреждал.

Напоследок я скажу лишь одну вещь: в фильме две сцены после титров, вторая будет полноценным и очень неплохим трейлером нового фильма киновселенной Марвел, советую посмотреть обе. Но если вы прям очень торопитесь, то достаточно дождаться первой сцены, а трейлер, я подозреваю, через несколько дней появится уже в сети.

Часть со спойлерами

Давайте сразу же обсудим то, о чём все давно говорили, но боялись, что это окажется одним большим пранком. Да, мы снова увидим на большом экране руку-помощника из Железного человека и "Звезду смерти" из Lego. И, как и подобает, эта звезда смерти будет снова разрушена, как её дважды рушили в оригинальной трилогии.

Ладно, вы прекрасно поняли, о чём идёт речь. Конечно, вы все ждёте ответа на другой вопрос. И я скажу вам: Да, та коробка из трейлера должна отправить злодеев обратно в свои вселенные.

Ну хорошо, шутка затянулась. Конечно, вы хотите знать, появятся ли в фильме два известных актёра, которые уже снимались в проектах по комиксам Марвел. И да, они тут есть. Чарли Кокс снова играет Мэтта Мёрдока, а Эдди Брок — Венома.

Ладно, да, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд тут будут.

И черт побери, как же они тут будут!