Оправдал ли новый фильм про Человека-паука завышенные ожидания зрителей?(2)
Киноблогер Паисий Пчельник посмотрел нашумевшую премьеру фильма "Человек-паук: нет пути домой" и поделился своими впечатлениями от увиденного.
Пожалуй, никогда мне не было так сложно с написанием рецензии. Как рассказать о фильме, о котором говорят практически все? Фильме, на сеансы которого практически невозможно попасть — все билеты раскуплены? Спасибо прокатчикам Уолт Дисней Студиос за то, что пригласили меня на пресс-показ.
Сразу хочу ответить на вопрос, мучающий многих фанатов. Да, да и ещё раз да. В фильме будут все три акта.
Итак, если вы вдруг каким-то чудом набрели на этот ролик и не в курсе, что происходит. По сюжету предыдущего фильма о Человеке-Пауке Мистерио раскрыл личность Питера Паркера и обвинил его в собственных преступлениях. Нью-Йорк разделился в своём отношении к Паучку. Одни верят ему, другие называют убийцей. Питера и его близких даже задерживают по подозрению в убийстве и проводят допрос с пристрастием.
К счастью, ареста удаётся избежать, но непростая жизнь Паучка на этом не заканчивается. Всё доходит до того, что Питера и его друзей не хотят брать в институт из-за поднявшейся вокруг них шумихи.
В результате Паркер решает исправить ситуацию с помощью магии. Он обращается к Доктору Стрэнджу с просьбой сделать такое заклинание, чтобы все забыли, что он человек-паук.
Тот соглашается, начинает колдовать, но всё идёт не по плану, и в мир киновселенной Марвел начинают прибывать злодеи из предыдущих фильмов о Пауке — Зеленый Гоблин Уиллема Дефо, Доктор Октавиус Альфреда Молины, Песочник Томаса Хэйдена Чёрча, Ящер Риса Иванса и Электро Джейми Фокса.
Казалось бы, где связь между желанием стереть людям память и появлением злодеев из других вселенных — но, как ни странно, в фильме этому дается объяснение.
В результате герои должны вернуть новых персонажей обратно в свои миры, но, разумеется, все идет не по плану.
Для начала я хочу опровергнуть слова тех, кто говорит, что этот фильм — это просто один большой фансервис. Даже если они говорят это в положительном ключе, я с ними в корне не согласен. Потому что у фильма есть неплохой сюжет, связи и поступки персонажей логически обоснованы. Ну разве что кое-кто из злодеев не очень логично себя ведет, неожиданно меняя сторону прямо посреди фильма.
И мне очень жаль, что критики не разглядели за тоннами фансервиса самое главное: внутренний рост главного героя.
В первых фильмах герой Тома Холланда был совсем ещё ребенком, которого восхищает возможность просто пообщаться со мстителями, который мечтает быть как Тони Старк, а во втором сольнике и вовсе не хочет лишний раз супергеройствовать и пытается спихнуть обязанности на других.
Но в ”Нет пути домой” мы увидели совсем другого Питера Паркера и совсем другой тон фильма. Да, в нём по-прежнему немало шуток и гэгов, но он стал гораздо взрослее и серьёзнее, чем предыдущие работы с Холландом. В нём гораздо меньше приколов ради приколов и совсем уж очевидных шуток. А главное: фильм прекрасно понимает, где нужно сбавить обороты и не вводить неуместную клоунаду, чего явно не хватает многим другим проектам киновселенной Марвел. Там где нужно быть тихим, фильм становится тихим и не пытается разбавить тишину шуткой. Там, где нужно быть драматичным, фильм остаётся драматичным, без тупых шуток про фундамент. А во второй части фильма после переломного события юмора и вовсе остается очень мало.
В этом фильме мы видим, насколько взрослее и ответственнее стал Том Холланд. В его стремлении помочь каждому он готов пойти даже наперекор более взрослому и опытному Доктору Стренджу. А в финальной битве и вовсе проявляет себя как настоящий лидер, давая ценные уроки персонажам Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
А самое главное: фильм не боится закончиться довольно условным хэппи-эндом и не спускает на тормозах драматичную часть, не откатывает её назад в стиле "хэй, у нас есть ещё одно заклинание, чтобы вот это вот исправить”. Нет, создатели идут до конца и за этом им огромное спасибо. Как спасибо и за возвращение Уиллема Дефо. Как я и предполагал, роли большинства персонажей здесь довольно номинальные — даже у Отто Октавиуса. Главным антагонистом Паркера становится Зелёный гоблин, и как же Дефо хорош в этой роли. Мне в очередной раз становится обидно, что он не смог проявить свою актёрскую игру в полной мере в первом фильме Сэма Рэйми. Здесь он просто переплюнул сам себя, показав обе стороны характера Норманна Осборна. В этом плане, за Дефо сработали его внешние и внутренние особенности. Говорят, он в жизни очень милый и приятный человек, что и помогло ему сыграть доброго Норманна. А его жуткая дьявольская внешность блестяще сработали на образ Норманна злодея.
Должен же я за что-то поругать фильм? Ну кроме обычных претензий к супергеройским блокбастером мне и придраться-то не к чему. Ну да, кое-где поведение персонажей нелогично, кое-где злодеи меняют сторону конфликта не к месту, кое-где в сюжете дыры, но это вполне нормально для развлекательной супергероики. Пожалуй, единственное, что покоробило — это финальная битва. Она проходила в темноте, было много мельтешения, и порой сложно было понять, что и где происходит на экране, кто с кем дерётся, как герои взаимодействуют.
Я сказал, что новый фильм — это не только фансервис, но и его здесь, разумеется, огромное множество. И сейчас мы перейдём к спойлерной части и не говорите, что я вас не предупреждал.
Напоследок я скажу лишь одну вещь: в фильме две сцены после титров, вторая будет полноценным и очень неплохим трейлером нового фильма киновселенной Марвел, советую посмотреть обе. Но если вы прям очень торопитесь, то достаточно дождаться первой сцены, а трейлер, я подозреваю, через несколько дней появится уже в сети.
Часть со спойлерами
Давайте сразу же обсудим то, о чём все давно говорили, но боялись, что это окажется одним большим пранком. Да, мы снова увидим на большом экране руку-помощника из Железного человека и "Звезду смерти" из Lego. И, как и подобает, эта звезда смерти будет снова разрушена, как её дважды рушили в оригинальной трилогии.
Ладно, вы прекрасно поняли, о чём идёт речь. Конечно, вы все ждёте ответа на другой вопрос. И я скажу вам: Да, та коробка из трейлера должна отправить злодеев обратно в свои вселенные.
Ну хорошо, шутка затянулась. Конечно, вы хотите знать, появятся ли в фильме два известных актёра, которые уже снимались в проектах по комиксам Марвел. И да, они тут есть. Чарли Кокс снова играет Мэтта Мёрдока, а Эдди Брок — Венома.
Ладно, да, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд тут будут.
И черт побери, как же они тут будут!
Знаете, лучше всего мою мысль выразил мой уважаемый коллега Денис Оптимисстер. Он сказал, что шёл в кино с завышенными ожиданиями, и несмотря на это не был разочарован. Точно такие же чувства фильм оставил и у меня. В целом большинство моих глобальных догадок из разборов трейлеров подтвердилось. Я видел там всякие истории про то, что будет появление Венома, Мефисто, Алой ведьмы, что Нед будет Хобгоблином… В итоге я говорил, что всего этого ждать не стоит, что фильм и так перегружен событиями. И да, я не ошибся. Да, Веном был в сцене после титров, но в очень ограниченном виде, даже без собственно Венома. И господи, какие же авторы молодцы, как грамотно решили вопрос интеграции Венома в киновселенную Марвел. Я ещё в обзоре на Венома-2 говорил, что фильмы с Томом Харди и его персонаж просто не вписываются в КВМ. В итоге авторы элегантно обошли этот вопрос, оставив нам тизер появления нормального Венома. Не понимаю претензий тех, кто говорил, мол, подразнили нас Томом Харди во вселенной Марвел, а затем убрали его. Ребята, пересмотрите обоих Веномов, вы правда хотите ещё этого персонажа в качестве злодея?
Оправдался мой прогноз насчёт Сорвиголовы. Я говорил, что мы не увидим его в супергеройской роли, и Чарли Кокс просто сыграет адвоката Мэтта Мёрдока. Кому-то, может, было мало, но считайте это неплохим тизером его дальнейших приключений. Нет, ну может быть, его камео нужно было обставить так, что Эм Джей находит флэшку, на которой будет видеоролик с двумя буквами DD, она его откроет, а там будет запись боя Сорвиголовы. Но где там какому-то Джону Уоттсу до гениальности великого режиссёра-визионера.
Я даже угадал, что имел в виду инсайдер, заявивший о шестидесяти врагах человека-паука в фильме. Да, больше полусотни их действительно мелькают силуэтами в сцене разлома реальностей на статуе свободы.
Ну ладно, хватит откладывать в долгий ящик. Наверное, на моё впечатление от фильма повлияло то, что я ошибся насчёт Пауков Гарфилда и Магуайра. У меня даже пост в ЖЖ был, где я предполагал, что фильм разочарует фанатов, потому что многие из них пойдут ради старых Пауков, а их будет минут 15 на финальную битву. Было очень приятно ошибиться: оба персонажа получили достаточное количество экранного времени, нам показали хорошее взаимодействие между ними, в том числе по некоторым моментам, которые лично я хотел бы увидеть. Я имею в виду их диалог насчёт паутины — ведь у Тоби она была бионическая, прямо из запястья, а у Гарфилда и Холланда — искусственная, которую они выпускали через картриджи.
Приятно, что авторы показали и научную сторону всех пауков. В фильмах с Магуайром этого прям очень не хватало — весь его ум показывали лишь мельком, когда он отвечал умные вещи на уроках. Здесь же нам подарили целую сцену, где они вместе создавали разные чудо-препараты. Моё почтение.
Немного о спойлерных шутках. Мне больше всего зашли три: во-первых момент столкновения фантастической магии и бытовухи. Там, где Стрендж узнаёт, что Питер даже не попытался поговорить с институтом после незачисления. Это был настолько орный момент, что меня просто размотало по креслу. Я подумал: ну как бы да, этот мир при всей своей фантастичности населён живыми людьми, которые тоже могут пойти навстречу, и не всё в этом мире нужно решать супергеройскими способностями, иногда достаточно поговорить.
Во-вторых момент в стиле ”жиза”, где Пауки Гарфилда и Магуайра вели беседу о больной спине. Есть даже байка об американском политике, который при встрече с людьми всегда спрашивал ”как ваша спина”. Он знал, что у людей в возрасте всегда есть проблемы со спиной, а его собеседник думал, что политик его помнит, и сразу относился к нему благодушно.
И я как человек за 30 смотрел на Гарфилда и Магуайра и понимающе кивал: да, да, всё так.
Кстати, если Гарфилд сохранился очень неплохо, то Тобик, конечно, выглядел очень печально со здоровенными мешками под глазами. Время старит.
Ну и в-третьих мем ”я и сам своего рода учёный”. Зал сорвался на овацию в этом моменте, и никто, по-моему, не услышал следующую реплику.
Кстати, респект авторам, что они выкинули мемов по Человеку-пауку дозированное количество, не превращая всё в пародийный балаган. Например, танцующий Тоби выглядел бы тут забавно, но очень неуместно.
Но самое мощное в этом фильме — концовка. Я уже говорил об этом в бесспойлерной части. Мне очень понравилось, что драматичный момент с тем, что ЭмДжей забывает Питера, не стали откатывать назад. Я до последнего момента опасался, что в их финальной сцене встречи в кафе Мишель и Нед рассмеются и скажут: ”Чувак, мы тебя подкалывали, на самом деле Стрэндж разблокировал наши воспоминания, мы всё помним”. Нет, создатели пошли до конца, показав, что Питер способен совершать взрослые поступки, которые помогают другим, но приносят несчастье ему. Он вырос как личность, он стал настоящим супергероем, готовым пожертвовать собой ради помощи людям. Даже если эти люди — суперзлодеи. И сцена, где Тётя Мэй говорит про силу и ответственность, а затем умирает, это было очень мощно и сильно.
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