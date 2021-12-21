Внимание, вакцинированные AstraZeneca: ваша защита сильно уменьшается уже за три месяца

Точнее, ученые анализировали данные о двух миллионах вакцинированных AstraZeneca в Шотландии и 42 миллионах в Бразилии.

Обнаружилось, что в Шотландии через пять месяцев после полной вакцинации вероятность попадания на стационарное лечение или смерти от COVID-19 увеличивалась приблизительно в пять раз. Падение эффективности отмечали уже через три месяца, когда угроза попадания в больницу и смерти была уже в два раза выше, чем через две недели после второй дозы. По прошествии четырех месяцев соответствующий риск был в три раза больше, пишет Forte со ссылкой на Medical Xpress.

Схожие цифры видели в случае Бразилии.

Доминирующий вариант вируса в период исследования в обеих странах был разный — дельта-штамм в Шотландии и гамма-штамм в Бразилии.

В исследовательскую группу входили ученые из университетов Эдинбурга, Глазго, Абердина, Стратклайда, Сент-Эндрюса, Веллингтона, Фиокруса, Рио-де-Жанейро и Баии, и они опубликовали свою научную работу в журнале The Lancet.

Директор института Ашера Эдинбургского университета Азиз Шейх сказал, комментируя результаты исследования, что они должны дать правительствам четкие инструкции для составления программ бустерных доз, чтобы обеспечить максимальную защиту людей.

"Если у вас есть право для получения бустерной дозы и вы ее еще не получили, советую быстро забронировать время", — прозвучал его месседж прошедшим основной курс AstraZeneca.