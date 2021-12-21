21.12.2021, 11:30
Спасатели отнесли упавшую в прорубь собаку домой
ФОТО: Lõuna päästekeskus
В Пылвамаа собака упала в прорубь и чуть не утонула.
В понедельник в 13:58 сообщили, что в волости Канепи в деревне Прангли собака упала в прорубь и тонет. К моменту прибытия спасателей хозяин сам вытащил животное. Спасатели помогли отнести собаку домой.
В этом году с животными на льду произошло уже множество несчастных случаев. Спасательный департамент подчеркивает, что прорубленные во льду лунки для обеспечения безопасности следует обозначать и при необходимости огораживать.