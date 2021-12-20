Хоккей
20.12.2021, 22:24

ВИДЕО | Хоккеист сборной Эстонии в своем дебютном матче КХЛ забил шайбу в ворота ЦСКА!

 
Матч с участием "Йокерит". Иллюстративный снимок
Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Хоккеист сборной Эстонии Кристьян Комбе дебютировал сегодня в составе финского "Йокерит" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и в первом же матче отметился заброшенной шайбой.

Комбе дебютировал за хельсинкских джокеров в матче против московского ЦСКА. Дебютный гол эстонского легионера вывел во втором периоде "Йокерит" вперед, но уже через 14 секунд ЦСКА смог отыграться благодаря шайбе Андронова.

В третьем периоде Плотников забросил две шайбы и помог ЦСКА одержать итоговую гостевую победу 3:1.

В начале мая талантливый хоккеист подписал однолетний контракт с выступающим в КХЛ "Йокеритом". Комбе был взят в команду на перспективу, и сразу же после заключения соглашения его отдали в аренду в фарм-клуб "Киекко-Вантаа".

На данный момент финский "Йокерит" в западной конференции занимает четвертое место, опережая идущим пятым "Северсталь" Роберта Рообы на 4 очка.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии