Действительно ли вакцины бесполезны, если вирус мутирует?

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ЧТО УТВЕРЖДАЕТСЯ: ставится под сомнение эффективность вакцин, так как вирус мутирует.

— Нужно понимать, что во время инфекции или вакцинации созревает не одна клетка, производящая антитела, а сразу множество таких клеток, каждая из которых обладает уникальной специфичностью, то есть узнаёт свой маленький участок вирусного белка. Это свойство нашей иммунной системы - выработка поликлональных антител, позволяет защищаться от патогенов, когда они мутируют. При заражении новым вариантом вируса какие-то антитела оказываются неэффективны, так как они перестают узнавать мутировавшие участки вирусных белков. Но остальные антитела всё ещё способны узнавать те участки, которые остались неизменными. У разных людей образуются антитела с разной специфичностью. Это зависит, в том числе, и от наших собственных генов. Поэтому у некоторых людей восприимчивость к новым вариантам вируса может быть больше, чем у других. Конечно, вирус может мутировать настолько, что все образовавшиеся ранее антитела перестанут его узнавать. Но как показывают исследования на примере варианта Дельта коронавируса SARS-CoV-2, для большинства людей это не так, и часть антител, образовавшихся против первоначального варианта, узнают и новый вариант вируса (1). Поэтому вакцинация продолжает оставаться эффективным способом защиты против новых вариантов коронавируса.