Действительно ли вакцины бесполезны, если вирус мутирует?
Комментаторы в соцсетях озвучивают вопрос, который, кажется, волнует многих: о мутациях коронавируса последнее время много говорят и пишут. Речь идет об изменениях в тех самых белках, на которые при помощи обучаются нападать антитела. Так как обстоит дело на самом деле? Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы ничего не пропускать
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ: Прокомментировать утверждение мы пригласили Марину Шунину, учёного-иммунолога из Тартуского университета.
Марина Шунина, учёный-иммунолог, Тартуский университет:
— Нужно понимать, что во время инфекции или вакцинации созревает не одна клетка, производящая антитела, а сразу множество таких клеток, каждая из которых обладает уникальной специфичностью, то есть узнаёт свой маленький участок вирусного белка. Это свойство нашей иммунной системы - выработка поликлональных антител, позволяет защищаться от патогенов, когда они мутируют. При заражении новым вариантом вируса какие-то антитела оказываются неэффективны, так как они перестают узнавать мутировавшие участки вирусных белков. Но остальные антитела всё ещё способны узнавать те участки, которые остались неизменными. У разных людей образуются антитела с разной специфичностью. Это зависит, в том числе, и от наших собственных генов. Поэтому у некоторых людей восприимчивость к новым вариантам вируса может быть больше, чем у других. Конечно, вирус может мутировать настолько, что все образовавшиеся ранее антитела перестанут его узнавать. Но как показывают исследования на примере варианта Дельта коронавируса SARS-CoV-2, для большинства людей это не так, и часть антител, образовавшихся против первоначального варианта, узнают и новый вариант вируса (1). Поэтому вакцинация продолжает оставаться эффективным способом защиты против новых вариантов коронавируса.
Кроме того, коронавирус SARS-CoV-2 не относится к быстро мутирующим вирусам. Для сравнения, упомянутый в вопросе вирус гриппа, а также вирус иммунодефицита человека (HIV) мутируют быстрее. Учёные подсчитали, что новые варианты коронавируса могут возникать, если человек остаётся заражённым по крайней мере на протяжении нескольких недель (2). Это значит, что снизить вероятность появление новых опасных вариантов вируса можно, если способствовать скорейшему выздоровлению заболевших.
Здоровые люди с крепким иммунитетом обычно поправляются в течение недели. Но кто сегодня может похвастаться отменным здоровьем? Работу иммунной системы может расстроить нехватка витаминов, недосып, внезапный сильный, или, наоборот, хронический стресс. Самым надёжным способом подготовить иммунную систему к встрече с вирусом является вакцинация.
Вакцина эффективна в борьбе против новых вариантов коронавируса именно потому, что она сокращает количество дней, которые вирус может размножаться в организме человека. При натуральной инфекции, когда иммунная система встречает чужеродный антиген — вирусный белок, она запускает воспалительную реакцию, необходимую для созревания клеток, вырабатывающих защитные антитела. Это долгий процесс, который занимает примерно две недели. Все эти две недели, до появления антител в крови, вирус продолжает размножаться и наносить урон организму. При повторной встрече с вирусом (при повторном заражении или после вакцинации), клетки, производящие антитела, активируются за считанные часы. Это позволяет значительно сократить время болезни и избежать опасных осложнений.
ВЫВОД: Вакцинация остается эффективным способом защиты от вируса, даже если в нем происходят мутации.
Ссылки
1. Planas, D., Veyer, D., Baidaliuk, A. et al. Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization. Nature 596, 276-280 (2021)2. Mutation rate of COVID-19 virus is at least 50 percent higher than previously thought (2021). https://phys.org/news/2021-08-mutation-covid-virus-percent-higher.html
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