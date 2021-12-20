Ласнамяэский парк Тондираба на два ближайших вечера превратится в зимнюю сказку!

”Приглашаем таллиннцев в парк Тондираба, который на два вечера превратится в своеобразную сказку, где в преддверии праздников можно отлично погулять с семьей и друзьями посреди света и музыки. Два вечера подряд в парке можно будет гулять по освещенным особым образом тропам и насладиться выступлениями популярных артистов”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.