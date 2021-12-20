Ласнамяэ
20.12.2021, 20:40

Ласнамяэский парк Тондираба на два ближайших вечера превратится в зимнюю сказку!

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Иллюстративное фото
Foto: Oliver Tsupsman

Во вторник и в среду, 21 и 22 декабря расположенный в Ласнамяэ парк Тондираба превратится в зимнюю сказку со световыми инсталляциями и концертами под открытым небом.

”Приглашаем таллиннцев в парк Тондираба, который на два вечера превратится в своеобразную сказку, где в преддверии праздников можно отлично погулять с семьей и друзьями посреди света и музыки. Два вечера подряд в парке можно будет гулять по освещенным особым образом тропам и насладиться выступлениями популярных артистов”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Вечером 21 декабря публику порадуют Таня Михайлова с Микком Сааром и Карлом Кантером. 22 декабря концерт даст Стиг Ряста. Концерты в оба вечера начнутся в 19:00 на баскетбольной площадке парка Тондираба.

Сказочное настроение помогут создать различные световые инсталляции, установленные в парке Тондираба, которые подчеркнут его уникальность. Световые шоу в парке начнутся постепенно с 16:00 и в оба вечера будут радовать гостей до 22 часов.

Мероприятие бесплатное и полностью проходит под открытым небом.

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