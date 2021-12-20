Следователи сообщили Порошенко, в чем его подозревают: госизмена и содействие терроризму

Бывший глава государства подозревается в том, "что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций", указали в ГБР.

По версии следствия, своими действиями фигуранты поставили энергетическую сферу "в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций", подорвали экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах, лишили ее возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставили РФ более широкие возможности "для дальнейшего вмешательства во внутренние дела" Киева.

Адвокат: Прокуратура устраивает провокацию

В связи с невозможностью уведомления Порошенко, покинувшего Украину, лично — бумага была направлена по месту жительства, регистрации, а также по месту работы. Факт получения соответствующего документа изданию DW подтвердил подтвердил руководитель группы адвокатов Порошенко — Игорь Головань.

По словам юриста, бумагу "запихали даже без конверта в почтовый ящик". "Прокуратура устраивает очередную провокацию", — считает защитник. Адвокат утверждает, что письменное уведомление недействительно, ведь его вручили не лично, а по почте. К тому же документ подписала не генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко, добавил Головань.

Порошенко покинул Украину

Петр Порошенко покинул Украину 17 декабря после того, как ему попытались вручить повестку для вызова на допрос по делу о поставке угля. В возглавляемой им партии "Европейская солидарность" (ЕС) утверждали, что политик "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".