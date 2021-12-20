Из России высылают двух немецких дипломатов

Вадим Красиков 15 декабря был приговорен к пожизненному лишению свободы. В приговоре указывалось на особую тяжесть вины, что практически исключало досрочное освобождение. Таким образом суд удовлетворил запрос федеральной прокуратуры о пожизненном сроке. Защита требовала оправдать россиянина.

"Этот шаг не является неожиданностью, но, по мнению федерального правительства, он совершенно неоправдан", — добавил он. По его словам, правительство Германии стремится к обмену мнениями с Россией на основе международного права и взаимного уважения, передает DW .

На заявление в МИД РФ уже отреагировали во внешнеполитическом ведомстве Германии. В связи с высылкой немецких дипломатов Берлин обвинил Москву в дальнейшем ухудшении двусторонних отношений. "Сегодняшнее решение министерства иностранных дел Российской Федерации вновь обостряет отношения", — заявил представитель германского ведомства.

Берлин: Этот шаг Москвы не является неожиданностью, однако он неоправдан

"Российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", — резюмировали в МИД РФ.

Высший земельный суд Берлина 15 декабря признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года.

В Москве считают вердикт суда в Берлине "абсолютно несправедливым и необъективным". По версии российской стороны, "обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению" — "голословные" и оторваны "от реальности", а сам вердикт, по мнению Кремля, "носит характер явного политического заказа".

В МИД РФ указали, что данный шаг является "симметричным ответом" на решение Германии выслать двух дипломатов посольства России в ФРГ после вынесения в Берлине приговора по делу об убийстве в парке Тиргартен.

Земельный суд также счел доказанным утверждение стороны обвинения, что Красиков совершил убийство по указанию властей России. "Мотивами Российской Федерации были месть и возмездие. Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом… Это не что иное, как государственный терроризм", — подчеркнул судья земельного суда Берлина Олаф Арнольди.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность, что "убийство по заказу государства" являлось "грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной республики Германия". В этой связи правительство Германии объявило двух дипломатов посольства России в ФРГ персонами нон грата.

Судебный процесс продолжался больше года

Судебный процесс по делу об убийстве в Тиргартене продолжался больше года, состоялось 56 заседаний, были заслушаны 47 свидетелей, изучены вещественные доказательства, данные всевозможных экспертиз, фото и видеосъемки, информация из ответов, полученных на просьбы немецких властей о правовой помощи из Эстонии, Франции, Грузии, Нидерландов, Латвии, Австрии, Польши, Словакии, Испании, Чехии, Турции, Украины, США, Кипра, а также из России.

В начале декабря федеральная прокуратура Германии заявила, что считает доказанной вину Красикова, и попросила суд приговорить его к пожизненному сроку. Одновременно генеральный прокурор Николаус Форшнер выразил уверенность в том, что убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских государственных ведомств и что Вадим Красиков связан с ФСБ России.

По данным прокуратуры, Красиков прибыл в Берлин через Францию и Польшу с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, выследил Хангошвили и застрелил его в парке Малый Тиргартен. При этом Вадима Красикова видели свидетели, его засняли камеры наблюдения, а его маршрут был восстановлен при помощи SIM-карты, которую нашли в его телефоне, подчеркивали следователи.