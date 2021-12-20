Глава ВОЗ рассказал, кого способен заразить "Омикрон". И назвал срок окончания пандемии
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о появлении новых подтвержденных данных о свойствах штамма коронавируса "Омикрон".
"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", — отметил глава ВОЗ.
Он добавил, что подтвержденные данные также свидетельствуют о большой вероятности, что люди, которые привиты или переболели коронавирусом, могут вновь заразиться при столкновении со штаммом "Омикрон".
Гебрейесус также констатировал, что в 2021 году от коронавируса уже скончались более 3,3 миллиона человек, что превышает количество смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых, пишет mk.ru.
Глава ВОЗ также заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, передает РБК со ссылкой на Reuters.
”2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии”, — заявил он.
Гебрейесус также призвал Китай поделиться всеми имеющимися данными о том, как возник коронавирус. ”Необходимо продолжать выяснять [природу возникновения коронавируса] до тех пор, пока мы не доберемся до истоков, мы должны стараться больше, потому что мы должны выяснить, что случилось в этот раз, чтобы лучше сработать в будущем”, — пояснил он.
По данным ВОЗ на 18 декабря, омикрон-штамм был обнаружен в 89 странах. В организации отмечали, что число случаев заражения им увеличивается вдвое за полтора-три дня. На этом фоне в ВОЗ допустили, что в некоторых странах больницы могут переполниться. Организация также ожидает роста числа смертей из-за распространения ”омикрона”.
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