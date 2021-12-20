Бывший президент Эстонии отреагировал на форму хоккеистов сборной России на Кубке "Первого канала"(12)
Российская команда провела все матчи домашнего этапа хоккейного Евротура (Кубок "Первого канала") в форме в стиле СССР, и такой ход оказался не по душе представителям европейских государств, в том числе экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, многим официальным лицам, журналистам и чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову.
По информации сайта eurosport.ru, представители европейских стран жестко раскритиковали форму сборной России в стиле СССР. В игре против финнов ретро-комплект был выполнен в стиле той формы, в которой сборная СССР выступала с 1964 по 1968 год. В этой экипировке советские хоккеисты тогда выиграли две Олимпиады.
"Сборная России по хоккею вызвала возмущение в северной Европе тем, что надела свитера из советского прошлого во время матча с Финляндией на фоне растущей напряженности в отношениях между Кремлем и Западом", — написала журналистка Bloomberg News Кети Похьянпало.
"Итак, хоккейный заголовок 2021 года таков: Финляндия — СССР — 3:2. До смены режима в этом аккаунте слова ”Россия” и ”Советский Союз” будут использоваться как взаимозаменяемые синонимы", — выдал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
"Очень приятно, что Россия проиграла в этой форме. Практически все хоккеисты родились после распада СССР. Но мне интересно, сколько их бабушек и дедушек, прадедов и прадедов пострадали и умерли во время чисток советской эпохи, коллективизации, голода и войн", — задумался кандидат в конгресс США Мэтт Джейкобс.
"Ужасно дурной вкус у сборной России по хоккею, тем более что СССР проиграл войну с Финляндией. Думаю, есть доля справедливости в том, что они проиграли Финляндии в хоккей", — считает основатель компании Public Дэниел Корски.
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